닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

문화·연예 종교

조계종, 총무부장 정문스님·사회부장 진경스님 임명

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260803010000605

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 08. 03. 14:58

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

총무부장, 총무원장 선거 시 권한대행 맡아 선거 총괄
임명식 사진 (2)
대한불교조계종 총무원장 진우스님(가운데)과 총무부장 정문스님(진우스님 오른쪽), 사회부장 진경스님./제공=조계종
대한불교조계종 총무원장 진우스님은 3일 총무원 교역직 종무원으로 총무부장 정문스님, 사회부장 진경스님을 임명했다.

이번에 총무부장에 임명된 정문스님은 향후 제38대 총무원장 선거를 앞두고 현직 총무원장 진우스님이 후보로 등록하는 시점부터 총무원장 권한대행(직무대행)을 맡아 선거와 종무행정을 총괄하게 된다.

총무원장 진우스님은 종단의 안정과 화합을 강조하며 "총무부장 스님은 그간 여러 소임을 맡아 종단 운영에 다방면으로 기여해 오셨으며, 수석부장으로서 화합과 소통으로 소임을 잘 맡아주실 것으로 기대하며, 사회부장 스님은 해당 분야의 경험을 바탕으로 역량을 충분히 발휘해 달라"고 당부했다.

이에 총무부장 정문스님은 "종단 대소사에 차질없도록 소임에 만전을 기하겠다"고 답했다. 또한 사회부장 진경스님은 "종단의 발전과 안정을 위해서 사회부장으로서 최선을 다하겠다"라고 답했다.

한편 총무부장 정문스님은 성타스님을 은사로 출가해 1979년 수계(사미계) 했으며, 연지암, 임허사, 보경사, 죽림사 주지, 총무원 사회부장, 기획실장을 역임했다. 제12·13·15대 중앙종회의원, 제17대에는 중앙종회의장을 지냈습니다. 현재 흥국사 주지를 맡고 있다. 사회부장 진경스님은 현호스님을 은사로 출가해 1992년 수계(사미계) 했으며, 제17대 중앙종회의원과 총무원 사서실 사서실장, 사회부장을 역임했다. 현재 서울 법련사 주지를 맡고 있다.
황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기