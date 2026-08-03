세계 첫 벤츠 ‘마이바흐 브랜드센터’, 1년 만에 국내 판매 ‘15% 견인’

고객 동선 반영해 서비스 완성도 높여

스페셜 에디션 공식 출시전 전량 완판

[사진자료 1] HS효성더클래스, 세계 최초 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’ 개관 1주년 “차량을 넘어, 서비스로 완성하는 럭셔리의 새 기준 세운다”_260803 0 노재봉 HS효성더클래스 대표이사가 3일 서울 압구정에 위치한 마이바흐 브랜드센터 서울 개관 1주년 기념 미디어 행사에서 발표를 하고 있다./HS효성더클래스

메르세데스-벤츠의 세계 최초 마이바흐 전용 전시장 '마이바흐 브랜드센터 서울'이 단순한 판매 거점을 넘어 초고가 고객을 위한 '럭셔리 오너십 플랫폼'으로 자리매김했다. 개관 이후 국내 마이바흐 판매의 약 15%를 책임지며 브랜드의 프리미엄 전략을 이끄는 핵심 거점으로 부상했다.3일 HS효성더클래스는 서울 압구정에 위치한 마이바흐 브랜드센터 서울에서 개관 1주년 기념 미디어 행사를 열고 지난 성과를 발표했다.지난해 7월 오픈한 마이바흐 브랜드센터 서울은 지난 1년간 고객들의 동선을 세심하게 반영하며 서비스 완성도를 높여왔다.차량 판매를 넘어 상담·인도·정비·라이프스타일 서비스를 하나로 연결했다. 이곳에서는 단순한 차량 전시 및 세일즈 공간을 넘어 제품 상담과 차량 인도, 애프터서비스, 라이프스타일 프로그램까지 유기적으로 제공한다.이날 행사에서 노재봉 HS효성더클래스 대표이사는 "현재 국내 60여개 벤츠 전시장 가운데 이곳에서 국내 마이바흐 판매의 약 15%가 이뤄지고 있다"며 "어려운 시장 환경 속에서도 꾸준한 성장과 고객 신뢰를 바탕으로 대표 전시장으로 자리매김했다"고 말했다.그러면서 한국 시장은 벤츠의 세계 5위 시장이며, 마이바흐 시장에서는 세계 2위에 달하는 중요한 거점이라고 강조했다.김은중 메르세데스-벤츠코리아 제품 및 세일즈 부문 총괄 부사장은 "100년이 넘는 마이바흐 역사에서 세계 최초 전용 브랜드센터가 서울 압구정에 세워진 것은 매우 자연스럽고도 자랑스러운 결실"이라며 "한국 고객들은 장인정신과 품질에 대한 안목이 높고 전통과 혁신을 조화롭게 받아들이는 역동성을 갖고 있어 마이바흐 브랜드 가치와 정확히 맞닿아 있다"고 말했다.고객 중심의 운영 철학은 세일즈와 서비스, 고객 관계 전반의 성과로 이어졌다.개관을 기념해 마이바흐 브랜드센터 서울에서만 선보인 '메르세데스-마이바흐 실버라이닝 에디션'은 공식 출시 전 전량 판매됐다.또한 지난 6월 진행한 메르세데스-마이바흐 프로모션에서도 우수한 성과를 거두며, 단일 전시장 기준 국내 최다 마이바흐 판매 실적을 달성하는 등 대표적인 판매 거점으로 자리매김했다고 밝혔다.HS효성더클래스는 마이바흐 고객을 위한 프라이빗 맴버십 '마스테리아 클럽'을 라이프스타일 전반으로 확장하는 핵심 플랫폼으로 육성할 계획이다. 아울러 앞으로 마이바흐 브랜드센터 서울을 차량 판매와 정비를 넘어 고객과 브랜드가 지속적으로 관계를 이어가는 '럭셔리 오너십 허브'로 발전시킬 계획이다.노 대표는 "진정한 럭셔리는 차량 자체의 가치뿐 아니라 고객이 브랜드를 만나는 모든 순간의 품질을 통해 완성된다"며 "지난 1년간 마이바흐 브랜드센터 서울은 공간과 전문 인력, 정비 역량, 라이프스타일 서비스를 하나로 연결하며 최상위 고객 서비스의 기준을 정교하게 발전시켜 왔다"고 말했다.