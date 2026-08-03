세라젬, ‘마스터 V 컬렉션’ 등 대표 제품 특별 혜택 제공

(사진자료3) 국내 아티스트 서호성 작가의 작품을 제품 외관에 적용한 세라젬 ‘파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든’ 0 서호성 작가의 작품을 제품 외관에 적용한 세라젬 '파우제 M8 Fit 아트 에디션-시크릿 가든'. /세라젬

세라젬이 오는 31일까지 '마스터 V 컬렉션' 등 대표 제품을 혜택가로 선보인다.3일 세라젬에 따르면 마스터 V 컬렉션은 제품별 최대 40만원 상당 혜택을 제공하고 보상 프로그램 등 추가 프로모션도 운영한다.특히 '마스터 V9' 블랙 컬러는 패밀리세일 또는 타사 보상 프로그램 적용 시 정상가 대비 최대 65만원 상당의 혜택을 지원한다.마스터 V9은 사용자의 척추 길이, 굴곡도 등을 자동 분석하는 척추 스캐닝 기술을 기반으로 개인 맞춤형 마사지를 구현하며 최대 65도의 집중 온열 마사지와 리클라이닝 기능을 적용한 것이 특징이다.마스터 V 컬렉션은 마스터 V9 외에도 허리 중심 관리에 특화된 '마스터 V5', 목·어깨 특화 마사지와 견인 기능을 강화한 '마스터 V7', 항공기 1등석에 준하는 프라이빗하고 안락한 공간감을 구현한 '마스터 V11' 등으로 구성됐다.'파우제 M 컬렉션'도 8월 한 달간 일시불 구매·구독 고객을 대상으로 최대 40만원 구매 혜택을 지원한다.파우제 M 컬렉션은 10분 만에 최고 65도까지 도달하는 특허받은 직가열 온열볼과 편안한 휴식을 돕는 자동 프로그램 및 각도 설계를 적용한 프리미엄 안마의자다.이와 함께 '세라젬 밸런스 아쿠아', '셀트론 순환 체어' 등 주요 제품 2종 이상 구매 시 최대 30%의 추가 혜택을 제공한다.마스터 V 컬렉션과 파우제 M 컬렉션 구매 고객 중 선착순 200명에게는 서큘레이터를 증정한다.세라젬 관계자는 "앞으로도 고객의 건강한 일상을 지원할 수 있는 다양한 제품과 프로모션을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.