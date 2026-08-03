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‘로봇과 사는 시대’…SK인텔릭스, 나무엑스와 함께한 광고 공개

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이철현 기자

승인 : 2026. 08. 03. 17:13

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[첨부 이미지 01] SK인텔릭스, 웰니스 로봇 _나무엑스(NAMUHX)_ 광고 주요 이미지(종합)
SK인텔릭스, 웰니스 로봇 나무엑스 광고 주요 장면. /SK인텔릭스
SK인텔릭스는 웰니스 로봇 '나무엑스'와 함께하는 일상을 담은 신규 광고를 공개했다고 3일 밝혔다.

'로봇과 사는 시대'를 주제로 제작된 이번 광고는 웰니스 로봇 나무엑스가 일상 속 다양한 순간에 새로운 일상을 함께 만들어가는 모습을 담았다.

특히 우리와 일상을 함께 하는 반려견의 행동과 나무엑스의 핵심 기능이 닮아 있다는 점에 착안해 '강아지의 시선에서 바라본 나무엑스'를 크리에이티브 핵심 아이디어로 활용했다.

반려견이 사람과 함께 생활하며 자연스럽게 보여주는 행동을 나무엑스의 주요 기능과 연결해 어렵게 느껴질 수 있는 AI와 로봇 기술을 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 표현했다.

광고는 반려견의 행동과 나무엑스의 핵심 기능을 연결해 세이프 케어 기능은 낯선 사람을 감지하고 알려주는 반려견의 경계 행동으로, 팔로우 미 기능은 주인이 부르면 어디든 따라가는 반려견의 행동으로, AI 공기청정(에어 솔루션) 기능은 냄새를 맡고 오염원을 찾아가는 후각 본능으로 표현했다.

SK인텔릭스 관계자는 "'로봇과 사는 시대'라는 주제 아래 반려견의 시선으로 나무엑스의 핵심 기능을 일상의 친숙한 상황과 연결해 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 했다"며 "앞으로도 지속적인 기술 고도화와 서비스 확대를 통해 웰니스 로봇과 함께하는 새로운 일상을 만들어 갈 것"이라고 말했다.
이철현 기자

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