반포자이 국평 보유세 1810만→2764만원…한남더힐 1058만원↑

1 0 3일 서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남구 아파트 모습./사진=연합

정부의 종합부동산세(종부세) 개편안에 따라 서울 주요 아파트에 거주하는 1주택자의 보유세가 대폭 뛸 전망이다. 거주하지 않으면 더욱 가파르게 늘어날 것으로 관측되고 있다.3일 재정경제부가 발표한 올해 세제개편안에 따르면 1가구 1주택자의 종부세 공정시장가액비율은 현행 60%에서 내년 70%로 10%포인트(p) 상승한다. 거주하는 1주택자의 종부세 기본공제는 12억원에서 14억원으로 늘어나지만, 비거주하는 1주택자는 9억원으로 축소된다. 사실상 이 둘 간의 기본공제 차이는 5억원에 달한다.우병탁 신한프리미어패스파인더 전문위원이 이번 정부 개편안에 따라 모의실험을 한 결과, 서초구 반포동 반포 자이 전용면적 84㎡ 거주 1주택자는 올해 약 1810만원에서 내년 2764만원으로 약 27% 오를 것으로 추산됐다. 반면 같은 주택을 보유한 비거주 1주택자는 올해 약 1810만원에서 내년 3318만원으로 1508만원 오른다. 내년 거주 1주택의 보유세보다 554만원 더 낸다.조정대상지역 내에선 1주택자도 공정시장가액비율이 올해 60%에서 내년 70%로 상향되고, 과세표준 6억~12억원 구간부터 세율도 1.0%에서 1.3%로 인상되기 때문이다.서초구 반포동 래미안퍼스티지 전용 84㎡ 거주 1주택자의 보유세는 올해 1904만6835원에서 내년 2986만526원으로 1081만3691원 증가한다. 서초구 반포동 아크로리버파크 전용 84㎡는 보유세가 올해 2227만원에서 내년 2815만원으로 오른다.비거주 1주택자의 경우 내년 보유세는 래미안퍼스티지 3540만4526원, 아크로리버파크 3887만6209원으로 각각 추산됐다. 거주자보다 각각 약 554만원, 약 555만원 더 내야 한다.용산구 한남더힐 235.31㎡는 공시가격 변동 없이도 내년 보유세가 올해 7633만원보다 44% 이상 증가한 1억850만원이 부과되고 내후년에는 1억4870만원으로 38% 이상 증가한다.여기에 보유기간 공제가 거주 공제로 전환되고, 공제 한도도 내년 800만원, 2028년 600만원으로 줄어들면서 초고가 주택의 실제 체감 부담액은 더 커질 전망이다.집을 팔 때 양도세 부담도 커진다. 장기보유특별공제의 보유 공제가 사라지고 거주 공제로 통합돼 비거주자의 양도세 부담이 커지는 것은 물론, 장기 거주자들도 공제 한도가 2028년에는 20억원, 2029년부터는 10억원으로 축소되면서다.1주택자가 고가주택을 10년 이상 장기간 보유 및 거주하고 양도차익이 클수록 타격을 받을 가능성이 있다. 가령 래미안퍼스티지 전용 84㎡ 주택을 10년 전 16억원에 매수해 10년 거주 후 56억원에 매도하면 2억4185만원의 양도세가 부과된다.그러나 동일한 금액으로 2028년에 매도하면 양도세는 4억4985만원으로 86% 증가하고 2029년에 팔면 9억4500만원 선으로 291% 증가한다. 양도차익 38억9000만원에 대해 내년까지는 공제 한도가 없지만 2028년에는 20억원, 2029년에는 10억원으로 한도가 2년 만에 양도세가 4배 가까이 불어난다.반면 양도가액 30억원 이하 1가구1주택은 10년 이상 거주 시 양도세 기본공제가 종전 250만원에서 2500만원으로 상향되면서 세부담이 감소한다. 가령 서울 성동구 왕십리 텐즈힐 전용 84㎡는 10년 전 6억5000만원에 취득해 10년 거주 후 올해 13억원에 매도하면 2540만원 선이다. 그러나 내년부터는 양도세가 1680만원 선으로 줄어든다,다주택자 입장에선 중과세율이 한시적으로 완화되는 내년과 내후년에 매도하는 것이 유리한 편이다.