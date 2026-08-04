카카오, ‘카나나-오’ 음성 생성 기술 고도화…자연어 이해력↑

이용자의 다양한 지시 소화

GPT·제미나이 등과 견줄만한 성과

26.08.04[카카오 사진자료]카카오, 자체개발 옴니AI모델 ‘Kanana-o’ 음성 생성기술 고도화 0 카카오가 'Kanana-o' 음성 생성기술을 고도화했다./카카오

카카오는 자체 개발 옴니 AI 모델 'Kanana-o(카나나-오)'의 음성 생성 기술을 한 단계 발전시켰다고 4일 밝혔다.이날 카카오의 테크블로그에 따르면 이번 기술은 이용자가 원하는 말투와 감정, 억양까지 자연어 지시만으로 제어할 수 있도록 음성 생성 기술을 고도화했으며 자체 개발 음성 토크나이저를 통해 생성 속도와 효율도 함께 높였다.기존 음성 AI가 자연스럽게 텍스트를 읽는 데 초점을 맞췄다면 새롭게 개선된 Kanana-o는 이용자의 지시에 따라 음성 표현 자체를 제어해준다. 이용자가 "아주 빠르게 읽어줘", "낮은 목소리로 읽어줘", "슬픈 목소리로 읽어줘", "경상도 사투리로 읽어줘"와 같이 자연어로 원하는 발화 방식을 말하면 AI가 속도, 음량, 음높이는 물론 감정과 억양, 강도까지 세밀하게 반영해 음성을 생성해준다. 여기에 "아나운서처럼" 등의 역할 기반 지시, "톤을 낮춰서 빠르게 슬픈 목소리로" 등의 여러 조건을 동시에 담은 복합 지시도 수행할 수 있다. 특히 한국어 데이터를 중심으로 학습했음에도 영어 음성 생성에서도 동일한 발화 지시를 무리 없이 수행하는 것이 특징이다.Kanana-o는 발화 지시 이행 능력을 평가하는 'InstructTTSEval' 한국어 벤치마크에서 94.50점을 기록했다. 이는 GPT-4o-mini-tts(91.10점)를 넘어서는 수준으로, 구글 Gemini-2.5-flash-preview-tts(95.38점)와 견줄 만한 성과다.음성 생성의 품질뿐 아니라 속도와 효율도 크게 향상됐다. 카카오는 이를 위해 자체 개발한 음성 토크나이저 'LM-SPT(LM-aligned SPeech Tokenizer)'를 새롭게 적용했다. LM-SPT는 AI가 음성을 더 적은 수의 토큰으로 압축해 표현하는 기술로, AI가 처리해야 하는 데이터의 양을 줄여 더 빠르고 효율적으로 음성을 생성할 수 있도록 한다.LM-SPT는 다양한 음성 언어모델의 한국어, 영어 음성 이해와 생성 능력을 비교한 평가에서 Mimi, DualCodec, CosyVoice2 등 최신 글로벌 기술을 적용한 모델에 비해 우수한 성능을 보였다는 평가다. 합성된 음성의 자연스러움과 화자 유사도를 청취 후 지표화 하는 전문가 평가에서도 가장 높은 점수를 기록했다.카카오는 향후 Kanana-o 음성 기술을 꾸준히 발전시켜 나갈 계획이다. 음성 이해 및 생성 능력을 하나의 통합 구조로 처리하는 연구를 통해 음성 처리 기술을 고도화하고, 자연스럽고 끊김 없는 음성 경험을 제공하는데 집중할 예정이다. 이 밖에도 웃음, 한숨, 감탄 같은 비언어적 표현을 자연스럽게 생성하는 기술 등 더욱 세밀한 음성 제어를 위한 개발을 이어갈 계획이다.노병석 카카오 유니파이드 파운데이션 모델 성과리더는 "이번 Kanana-o 음성 기술 고도화는 사람처럼 자연스러운 음성 생성은 물론, 이용자가 원하는 말투와 감정, 억양까지 자연어 지시에 따라 표현할 수 있는 능력을 갖추는 데 초점을 뒀다"며 "향후 Kanana-o 모델을 다양한 서비스에 적용해 더욱 자연스럽고 편리한 AI 음성 경험을 제공할 것"이라고 밝혔다.