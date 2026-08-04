영풍 ‘씨네숲’ 결실…봉화 청소년이 만든 영화, 서울숲서 상영

영풍 후원 청소년 영화 제작 프로젝트, 서울 시민과 첫 만남

영화 상영·관객과의 대화 진행…1기 작품 국내외 수상 성과

3기 참가생 모집…지역 문화예술 지원 지속

[사진3] 씨네숲 청소년 단체사진 0 영풍이 후원하는 청소년 단편영화 제작 지원 프로젝트 '씨네숲' 참가자들이 기념촬영을 하고 있다./영풍

영풍이 후원하는 청소년 단편영화 제작 지원 프로젝트 '씨네숲' 참가 학생들이 직접 만든 영화를 서울 도심에서 시민들에게 선보였다. 지역 청소년들이 영화 제작 전 과정을 경험한 결과물을 수도권 시민들과 공유하며 문화예술 교육의 성과를 알리는 자리다.4일 영풍은 지난 1일 서울국제정원박람회가 열리는 서울숲 커뮤니티센터 내 영풍문고 서울숲점에서 '씨네숲' 특별 상영회를 개최했다고 밝혔다.행사에는 씨네숲 1·2기 참가 청소년 8명이 참석해 1기 작품 '민낯의 미소'와 2기 작품 '그날 밤 그 집에서'를 시민들에게 공개했다. 상영회에서는 영화 본편과 함께 제작 과정을 담은 메이킹 영상도 소개됐으며, 참가 학생들은 관객과의 대화를 통해 영화 제작 과정과 촬영 경험, 작품에 담은 메시지를 직접 설명했다.씨네숲은 영풍의 후원으로 2024년 시작된 청소년 단편영화 제작 지원 프로그램이다. 경북 봉화군 석포제련소 인근 지역 중학생들이 현직 영화인의 멘토링을 받으며 기획부터 연출, 촬영, 출연까지 영화 제작 전 과정을 직접 수행한다.프로그램 성과도 이어지고 있다. 1기 작품인 '민낯의 미소'는 국내 청소년 영상 공모전과 해외 영화제에서 수상하며 작품성을 인정받았고, 2기 작품 '그날 밤 그 집에서'도 현재 국내외 청소년 영화제에 출품 중이다.이번 상영회는 서울숲을 찾은 시민 누구나 자유롭게 관람할 수 있도록 운영됐다. 경북 산골마을 청소년들이 제작한 영화가 서울 도심에서 상영되며 지역 문화예술 활동을 소개하는 계기가 됐다는 설명이다. 참가 학생들은 "한 편의 영화를 완성하면서 큰 성취감과 보람을 느꼈다"며 "책임감을 배우는 소중한 경험이었고 촬영감독과 배우 등 영화 관련 진로에도 관심을 갖게 됐다"고 말했다.행사와 연계한 '씨네숲 사진전'은 오는 31일까지 영풍문고 서울숲점 계단 서가에서 열린다. 영화 스틸컷과 촬영 현장, 제작 과정을 담은 사진을 통해 청소년들의 창작 과정을 소개한다.영풍은 현재 여름방학 기간 씨네숲 3기 참가생을 모집해 새로운 단편영화 제작을 진행하고 있으며, 앞으로도 지역 청소년들의 문화예술 활동 지원을 이어갈 계획이다.