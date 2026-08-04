대한항공, 세계 기내 와인 경연대회서 5관왕…비즈니스 클래스 ‘1위’

대한항공 0 보잉777-300ER 항공기. /대한항공

대한항공이 차별화된 기내 와인 서비스로 수상을 이어가며 글로벌 경쟁력을 입증하고 있다.4일 대한항공은 세계 주요 항공사의 상위 클래스 기내 와인 대회인 '와인즈 온 더 윙(Wines on the Wing) 2026' 총 5개 부문에서 수상했다고 밝혔다. 부문별로는 1위 1개, 2위 2개, 3위 2개를 차지했다.먼저 1위는 '최우수 비즈니스 클래스 기내 와인 리스트' 부문에서 선정됐다. 심사위원들은 다양한 국가와 스타일의 와인을 균형 있게 구성하고, 기내 환경과 기내식에 최적화된 와인 리스트를 선보인 점을 높이 평가했다.프란시스 X. 갤러거 글로벌 트래블러 발행인 겸 CEO는 "대한항공은 '최우수 비즈니스 클래스 기내 와인 리스트' 부문에서 1위를 차지하며 하늘 위에서도 뛰어난 와인 경쟁력을 입증했다"며 "이번 수상은 최고의 기내 와인을 제공하기 위한 대한항공의 끊임없는 노력을 보여주는 의미 있는 성과"라고 밝혔다.이와 함께 대한항공이 일등석에서 서비스하는 와인 리스트는 '최우수 퍼스트 클래스 기내 와인 리스트' 부문에서 2위를 차지했다.최우수 비즈니스 클래스 화이트 와인 부문에서는 '장 마르크 브로카 샤블리 프리미에 크뤼 몽 드 밀리외2023'가 2위에 올랐다.최우수 퍼스트 클래스 스파클링·화이트 와인 부문에서는 '크룩 그랑 뀌베 172 에디션'과 '레반틴 힐 에스테이트 샤르도네 2020'이 각각 뽑혔다.톰 개넌 글로벌 트래블러 와인 디렉터는 "대한항공의 기내 와인은 세계 주요 도시의 미쉐린 스타 레스토랑에서도 만날 수 있을 정도의 수준"이라며 "이번 수상은 대한항공이 기내 와인 서비스의 수준을 한 단계 높였음을 보여준다"고 말했다..