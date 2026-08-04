현대차 아이오닉9, 獨 전문지 SUV 비교평가서 볼보 EX90에 우위

총점 17점 차이로 따돌리며 호평

우수한 공간 활용성 등 높은 평가

clip20260804093722 0 현대차 아이오닉9./현대차

현대차는 아이오닉 9이 독일 유력 자동차 전문지 '아우토 모토 운트 슈포트'가 최근 실시한 전동화 럭셔리 스포츠유틸리티차(SUV) 비교 평가에서 볼보 EX90을 앞섰다고 4일 밝혔다.아우토 모토 운트 슈포트는 아이오닉 9과 볼보 EX90 Twin Motor AWD 2개 모델을 차체, 안전성, 편의성, 파워트레인, 주행성능, 친환경성, 경제성 등 7가지 항목으로 평가했다.이 평가에서 아이오닉 9은 특히 차체와 파워트레인 부문에서 우수한 성능으로 총점 572점을 기록하며 555점을 획득한 볼보 EX90을 17점 차로 압도했다.아우토 모토 운트 슈포트는 차체 부문에서 아이오닉 9이 "6명이 탑승해도 여유롭게 이동할 수 있는 다목적 럭셔리 SUV"라며 비교 대상 모델보다 넓고 쾌적한 실내에 높은 점수를 줬다.특히 3열 시트를 전자식 스위치로 수초 만에 접을 수 있고, 최대 2494리터의 거대한 적재 공간을 확보할 수 있으며, 2열 시트의 레그 레스트를 전동식으로 조절할 수 있다는 평가로 아이오닉 9의 탁월한 공간 가변성을 칭찬했다.또한 아이오닉 9의 조작 인터페이스를 높이 평가했다. 물리적 버튼과 스위치를 통한 직관적인 조작, 신속하고 논리적으로 구성된 인포테인먼트 메뉴, 무선 안드로이드 오토·애플 카플레이 지원, 스티어링 휠 패들을 통한 회생 제동 제어 등을 호평했다.파워트레인 측면에서는 아이오닉 9이 0~100km/h까지 5.0초에 주파하는 강력한 성능을 지녔음에도, 부드러운 가속 특성으로 성능과 승차감 두 마리 토끼를 모두 잡은 부분에서 좋은 평가를 받았다.이외에도 UV-C 살균 수납함, 액티브 로드 노이즈 컨트롤 기능, 보스 사운드 시스템 등 첨단 편의사양과, 충전 경로 안내 등에 필수적인 커넥티비티 서비스도 긍정적으로 평가했다.현대차 관계자는 "아이오닉 9이 저명한 독일 전문지 비교 평가에서 우수한 기술력과 상품성을 인정받아 기쁘다"며 "앞으로도 고객에게 글로벌 최고 수준의 전동화 경험을 전달하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.