3900원 스킨케어 통했다…무신사 뷰티 거래액 2.5배 ‘껑충’

초저가 스킨케어 흥행…상반기 거래액 153%↑

코스맥스·온더바디 협업…PB 경쟁력 강화

호주 이어 중국 진출…글로벌 공략 본격화

[무신사 사진자료] 무신사 스탠다드 뷰티 스킨케어 제품 이미지. 0 무신사 스탠다드 뷰티 스킨케어 제품 이미지./무신사

무신사의 자체 브랜드(PB) '무신사 스탠다드 뷰티'가 합리적인 가격을 앞세운 스킨케어 제품의 흥행에 힘입어 가파른 성장세를 이어가고 있다. 국내에서 검증한 상품 경쟁력을 바탕으로 해외 시장 진출에도 속도를 내며 뷰티 사업 확대에 나설 계획이다.4일 무신사 뷰티에 따르면 무신사 스탠다드 뷰티의 올해 상반기 온·오프라인 거래액은 지난해 같은 기간보다 약 153% 증가하며 반기 기준 최대 실적을 기록했다.성장의 중심에는 스킨케어 카테고리가 있다. 지난해 처음 선보인 토너와 세럼, 크림, 클렌징폼 등을 3900~5900원대 가격에 출시하며 가성비를 앞세운 전략이 소비자들의 호응을 얻었다. 이후 핸드크림과 립 에센스를 추가하고 글로벌 화장품 제조개발생산(ODM) 기업 코스맥스와 협업한 선크림을 선보이는 등 제품군을 확대해 현재는 총 19종의 스킨케어 라인업을 운영하고 있다.스킨케어 제품은 지난해 9월 첫 출시 이후 약 10개월간 누적 판매량 48만개를 기록했다. 클렌징폼과 선크림, 히알루론산 세럼 등이 대표 제품으로 자리 잡으며 브랜드 성장에 기여했다고 회사 측은 설명했다.향수를 비롯한 프래그런스 제품도 안정적인 판매 흐름을 이어가고 있다. 출시 이후 누적 판매량은 20만병에 달했으며, 대표 상품인 '애프터샤워 퍼퓸'은 단일 제품 기준 2만개 이상 판매됐다. 다음 달에는 서울 성수동의 분위기를 담은 신규 향 '성수'를 출시해 제품 포트폴리오를 확대할 예정이다.이 밖에도 무신사 스탠다드 뷰티는 올해 LG생활건강 '온더바디', 도루코 '슬릭' 등 각 분야 대표 브랜드와 협업 제품을 잇달아 선보였다. 기존 브랜드의 품질 경쟁력은 유지하면서도 단순한 패키지와 구성으로 가격 경쟁력을 높인 것이 특징이다. 지난달 9일 출시한 슬릭 협업 면도기 기획세트는 출시 일주일 만에 조회수 16만회를 기록했고, 누적 판매량도 1000개를 넘어섰다.무신사 스탠다드 뷰티는 국내에서 확보한 브랜드 경쟁력을 바탕으로 해외 시장 공략에도 속도를 내고 있다. 이달 호주 오프라인 유통망에 진출하는 데 이어 연내 중국 시장에도 진출해 글로벌 고객 접점을 확대할 계획이다.무신사 스탠다드 뷰티 관계자는 "지난해 하반기 스킨케어 제품군으로 포트폴리오를 확대하면서 브랜드 성장세가 가팔라졌다"며 "품질과 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 지속적으로 선보여 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 강화해 나가겠다"고 말했다.