올 하반기 용인·평택 등 반도체벨트서 분상제 단지 잇단 분양

1 0 ?용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리 조감도.

올 하반기 경기도 용인·평택 등 반도체벨트에서 새로운 아파트 단지가 잇달아 공급된다.4일 업계에 따르면 동일토건은 8월 경기 용인 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지에서 '용인반도체클러스터 동일하이빌 파크밸리'를 분양할 예정이다.분양가상한제가 적용되는 해당 단지는 총 2개 단지 1250가구로 조성한다. 이번에 공급하는 물량은 1단지 589가구다. 지하 2층~지상 20층, 6개 동으로 구성된다. 2단지 661가구는 향후 분양될 예정이다.해당 단지는 용인 반도체 산업단지에서 처음 선보이는 아파트라는 점과 걸어서 출퇴근이 가능한 직주근접 배후 주거단지다. 또한 비규제지역에 위치해 청약·대출·거래 등 각종 규제에서 자유롭다.해당 단지가 산업단지에 들어서는 만큼 거주지와 관계없이 전국 1순위 청약이 가능하다. 청약 자격 및 요건만 갖추면, 거주 기간과 상관없이 전국 누구나 1순위 청약을 할 수 있다. 산업단지 특별공급 제도가 적용돼 입주기업 근로자에겐 우선공급 혜택도 주어진다.평택 고덕국제신도시에서도 분양가상한제 아파트가 공급된다. 현대건설은 고덕국제신도시에서 오는 9월 '힐스테이트 고덕엘리스트'를 공급할 예정이다. 해당 단지는 지하 2층~지상 33층, 22개 동, 총 2122가구 규모로 조성한다.DL건설은 계룡건설·남광토건·제일건설·고덕종합건설·이에스아이와 컨소시엄을 구성해 고덕국제신도시에서 아파트 1225가구를 공급할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 27층, 전용면적 84㎡ 단일 주택형으로 조성되며, 분양 시기는 올 하반기로 예정돼 있다.