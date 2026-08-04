이천시, 마을버스 도입 추진…교통 사각지대 해소 나선다

이천시 교통 사각지대 해소 위해 마을버스 도입 추진것 0 이천시 청사

경기 이천시가 마을버스 도입을 추진하며 농촌과 외곽지역 등 대중교통 사각지대 해소에 나선다.이천시는 교통취약지역 주민들의 이동 편의를 높이고 생활밀착형 교통서비스를 확대하기 위해 마을버스 도입을 추진한다고 4일 밝혔다.현재 이천시에는 마을버스가 운행되지 않아 시내버스 노선이 닿지 않는 농촌지역과 신규 아파트단지 주민들이 대중교통 이용에 불편을 겪고 있다.시는 마을버스를 새로운 생활 교통수단으로 도입해 시민들의 이동권을 보장하고 교통복지를 강화한다는 방침이다.이를 위해 '이천시 마을버스운송사업 등록 및 지원에 관한 조례안'을 입법예고했다. 조례안은 마을버스 운영의 법적 근거를 마련하고 운송사업자에 대한 재정지원과 관리체계를 구축하는 내용을 담고 있다.조례안에는 배차간격 30분 이내, 첫차 오전 6시 이전, 막차 오후 10시 이후 운행 기준과 함께 운송사업자에 대한 연 2회 이상 정기점검 등 운영·관리 기준도 포함됐다.마을버스는 시내버스 이용이 어려운 농촌과 외곽지역, 고령자 거주지역 등을 중심으로 운행 방안을 검토하고 있다. 전철역과 병원, 전통시장 등 주요 생활권을 연결하는 노선도 함께 검토할 계획이다.시는 조례 제정이 완료되면 노선 선정과 운송사업자 모집, 차량 확보 등의 절차를 거쳐 마을버스 운행을 추진할 예정이다. 구체적인 운행 시기와 노선은 추후 확정된다.성수석 시장은 "마을버스는 대중교통 소외지역 주민들의 이동권을 보장하는 중요한 교통수단이 될 것"이라며 "조례 제정을 시작으로 시민 누구나 편리하게 대중교통을 이용할 수 있는 교통복지 기반을 확대해 나가겠다"고 말했다.