JB금융, 하반기 경영전략회의…질적 성장·AX 실행 강화

상반기 순익 3857억원 ‘역대 최대’

기업금융 확대·고효율 자산 재편

김기홍 회장 “자회사 CEO가 AX 주도”

20260731_jb경영전략회의(정면) (1) 0 김기홍 JB금융그룹 회장이 지난달 30일 전북 정읍 아우름캠퍼스에서 열린 '2026년 제2차 경영전략회의'에서 전 계열사 경영진 및 주요 부서장 150여명이 참석한 가운데 발언하고 있다./JB금융그룹

JB금융그룹이 하반기 경영전략으로 질적 성장과 인공지능 전환(AX) 실행 강화를 제시했다. 지역·기업금융 지원 확대와 고효율 자산 중심의 포트폴리오 재편, 리스크 관리 고도화를 추진한다.JB금융은 지난달 30일부터 31일까지 전북 정읍 아우름캠퍼스에서 김기홍 회장과 전 계열사 경영진 등 150여명이 참석한 가운데 '2026년 제2차 경영전략회의'를 개최했다고 4일 밝혔다.이번 회의는 상반기 경영 성과를 점검하는 한편 하반기 목표 달성과 그룹의 중장기 지속 성장을 위한 실행 전략을 논의하기 위해 마련됐다.JB금융의 올 상반기 누적 지배지분 순이익은 3857억원으로 전년 동기 대비 4.1% 증가하며 사상 최대 실적을 기록했다. JB금융은 위험가중자산이익률(RORWA) 중심의 질적 성장 전략이 실질적인 성과로 이어지면서 그룹의 구조적 이익 기반도 강화됐다고 평가했다.김 회장은 "올해 상반기는 시장 컨센서스에 부합하는 실적을 냄과 동시에 자산이 지속 성장하며 그룹의 구조적 이익 기반이 견고해지고 있음을 입증한 데 의의가 있다"며 "최근 불확실한 시장 환경을 감안해 전 그룹 차원에서 리스크 관리 체계를 한 단계 더 끌어올릴 필요가 있다"고 강조했다.JB금융은 하반기 비이자이익 확대와 고효율 자산 중심의 포트폴리오 리밸런싱을 추진해 업계 최저 수준의 영업경비율(CIR) 경쟁력을 이어갈 계획이다. 전북은행과 광주은행도 지역금융 역할과 기업금융 지원 확대, 지점 영업 강화, AI·상품 경쟁력 제고 등을 중심으로 하반기 전략 과제와 실행 방안을 공유했다.김 회장은 AX 실행도 강조했다. 김 회장은 "AX는 각 자회사 CEO들이 직접 주도해 조직의 문화와 업무 방식 자체를 바꿔 나가야 한다"며 "모든 임직원이 AI 에이전트 활용의 필요성과 효율성을 체감할 수 있도록 실제 적용 사례를 발굴해 전파해야 한다"고 말했다. 이어 "올 하반기에도 임직원 대상 사내 AI 경진대회 참여를 독려하는 등 전사적인 AX 마인드를 갖춰야 한다"고 덧붙였다.이번 회의에서는 그룹 전반의 AX 내재화를 위한 특강과 세미나도 진행됐다. 2024년부터 JB금융과 전략적 투자를 이어온 웹케시그룹의 석창규 회장이 기업 간 거래(B2B) 금융 AI 플랫폼 활용 사례와 전사 생산성 향상 방안을 소개했다.회의 둘째 날에는 'AI 시대의 전략 과제 도출'을 주제로 한 포럼과 글로벌 혁신 기술 동향 벤치마킹 보고가 이어졌다. 계열사 간 시너지 창출과 지역 상생금융 확대를 위한 구체적인 실행 계획도 공유했다.