HL디앤아이한라, 경기 ‘부발역 에피트 에디션’ 건설현장서 혹서기 푸드트럭 행사

HL디앤아이한라 부발역에피트에디션_푸드트럭행사 0 HL디앤아이한라의 경기 이천시 부발역에피트에디션 아파트 건설현장 근로자들이 푸드트럭 행사에 참여하며 기념촬영을 하고 있다./HL디앤아이한라

HL디앤아이한라가 폭염 속에서 근무하는 현장 근로자들을 격려하기 위한 푸드트럭 행사를 6년째 진행 중이다.HL디앤아이한라는 지난달 27일 경기 이천시 '부발역 에피트 에디션' 건설현장에서 푸드트럭 행사를 열었다고 4일 밝혔다.이날 행사를 통해 현장 임직원과 협력업체 근로자 약 250명에게 팥빙수와 음료, 간식 등을 제공했다. 연일 이어지는 무더위 속에서 근무하는 근로자들의 노고도 격려했다.회사는 2021년부터 전국 주요 건설현장을 대상으로 해당 행사를 분기별 1~2회 운영 중이다.폭염으로 인한 온열질환 예방에도 힘을 쏟고 있다. 자체 제작한 폭염 안전보건수칙 교육 영상을 현장에 배포하고 있다. 이동식 쉼터(무빙쿨)를 운영하는 등 현장 중심의 예방 활동도 실시하고 있다. 이와 함께 옥외 작업 중지 기준을 마련하고 현장별 이행 여부를 지속적으로 점검하는 등 폭염 대응 체계를 강화하고 있다.HL디앤아이한라 관계자는 "푸드트럭 행사와 간담회 등 다양한 프로그램을 통해 현장 직원들과 지속적으로 소통하고 있다"며 "앞으로도 근로자의 안전을 최우선 가치로 삼고 현장의 위험요인을 사전에 예방하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.