조미료 속에 ‘양귀비’ 씨앗…경찰, 중고거래 차단

마약류 섞인 美 조미료 유통 포착

해외여행 기념품으로 국내 들여와

일부 판매자는 마약 포함 사실 알기도

서울마포경찰서. 아시아투데이DB 0 서울 마포경찰서. /아시아투데이DB

마약류 성분이 포함된 미국산 조미료가 국내 중고거래 플랫폼에서 거래되다 경찰에 적발됐다.서울 마포경찰서는 조미료 'Everything but the Bagel Sesame Seasoning Blend(에브리띵 벗 더 베이글 세서미)'가 온라인 중고거래 플랫폼인 당근마켓에 유통된 사실을 포착하고 해당 품목 거래를 차단했다고 4일 밝혔다. 이 제품은 미국 식료품업체 Trader Joe's(트레이더 조스)에서 판매 중이며 국내에는 반입이 금지돼 있다.국립과학수사연구원 감정 결과 해당 제품에는 양귀비 씨앗이 들어있었으며, 마약류인 모르핀과 코데인 성분이 검출됐다. 일부 여행객이 해외여행 기념품으로 해당 조미료를 구매해 당근마켓 등에서 판매해 온 것으로 확인됐다.경찰은 당근마켓에서 해당 제품을 사고판 이들을 마약류관리법 위반 혐의로 입건해 조사 중이다. 경찰 조사에 따르면 일부 이용자는 제품에 마약류 성분이 포함된 사실을 알지 못한 채 거래했다. 그러나 이 같은 사실을 알고도 판매나 구매를 시도한 사례도 확인됐다.경찰은 당근마켓의 협조를 얻어 플랫폼에서 해당 제품 관련 게시글이 노출되지 않도록 하고, 이용자가 해당 제품을 등록하려 할 경우 '거래 제한 안내' 팝업이 표출되도록 조치했다.경찰 관계자는 "해당 제품은 마약류관리법 적용 대상"이라며 "판매자뿐만 아니라 구매자도 형사처벌 대상이 될 수 있다"고 말했다.