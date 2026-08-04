53만명 투약분 필로폰 국내 반입 막은 경찰…포상금 1500만원

투숙 호텔 확인 뒤 사흘간 잠복…객실 나선 운반책 현장 체포

체포영장 발부 전 은신처 추적…유통 위해 외출하던 조직원 긴급체포

2026080301000148500007421 0 경찰청./박성일 기자

단기 체류 자격으로 입국해 일주일 안에 마약을 전달한 뒤 출국하는 국제 마약조직을 추적해 시가 128억원 상당의 필로폰 16㎏이 국내에 유통되는 것을 막은 경찰 수사팀이 특별성과 포상금 1500만원을 받는다.경찰청은 최근 제7차 특별성과 포상금 심의위원회를 열고 마약·피싱·불법사금융 범죄 검거와 인명구조, 상습·악성 민원 대응 등 우수 성과 14건을 선정해 총 1억1700만원을 지급하기로 했다고 4일 밝혔다.대표 사례로 선정된 경기남부경찰청 안산단원경찰서 마약범죄수사팀은 국내에 대량의 필로폰을 유통하려던 외국인 조직원 10명을 검거하고 이 가운데 7명을 구속했다. 해외 공범 4명에 대해서는 인터폴 적색수배를 요청했다. 압수한 필로폰은 시가 약 128억원 상당으로, 약 53만명이 한 차례씩 투약할 수 있는 양이다.조직원들은 단기 체류 자격으로 입국해 일주일 이내 마약을 전달한 뒤 곧바로 출국하는 방식으로 추적을 피했다. 영문 이름 외에는 생년월일도 불분명했고 국내 연고나 휴대전화 번호 등 추적 단서도 거의 없었다.수사팀은 수일간 폐쇄회로(CC)TV 영상을 분석해 이동 경로를 추적했다. 첫 운반책의 투숙 호텔을 확인한 뒤 사흘간 잠복해 객실을 나서는 피의자를 체포했다. 이어 다른 조직원에게 필로폰이 전달된 정황을 포착하고 체포영장과 출국정지를 신청한 뒤 은신처를 추적해 마약을 유통하려고 외출하던 피의자를 긴급체포했다. 문현지 경사는 "국제 마약조직을 끝까지 추적하겠다"고 말했다.캄보디아 범죄단지에서 피해자 922명을 상대로 292억원 상당의 '역베팅 투자사기'를 벌인 조직을 수사한 제주경찰청 강력범죄수사대도 포상금 1000만원을 받는다. 수사팀은 총책 등 47명을 특정해 34명을 검거하고 12명을 구속했으며 범죄수익금 약 27억원을 압수·추징했다.인천 부평경찰서 강력1팀은 해외 가상자산 거래소 등을 통해 세탁된 범죄자금 7,476억원을 국내에서 수표와 현금으로 인출해 중국인 환전상에게 전달한 조직원을 구속 송치했다. 경찰은 41억원을 기소 전 추징보전했고 수사팀에는 700만원이 지급된다.최고 연 4만9,101%의 이자를 받은 불법사금융 조직원 37명을 검거해 19명을 구속하고, 상품권 예약판매를 가장해 최고 연 1만8250%의 이자를 받은 피의자 2명을 검거한 경기남부경찰청 수사팀도 포상금 1000만원을 받는다.오피스텔 25곳에서 기업형 성매매업소를 운영한 조직폭력배 출신 총책 등 22명을 검거한 경기남부경찰청 수사팀과 필리핀에서 1,500억원대 도박사이트를 운영한 일당 21명을 붙잡은 부산경찰청 수사팀에도 각각 1000만원이 지급된다.공무원 12명을 상대로 수개월간 반복적으로 고소·진정을 제기하고 100차례 이상 전화·방문해 폭언과 욕설을 한 민원인을 구속한 부산 금정경찰서 수사팀도 국민 추천을 통해 포상 대상에 선정됐다.교통사고 현장에서 병원 이송을 거부한 피해자의 기억상실과 두통 증상을 포착한 뒤 다시 주거지를 찾아가 진료를 설득해 뇌출혈 환자의 생명을 구한 경남 김해중부경찰서 이영창 순경에게는 500만원이 지급된다.포상 대상자들은 약 일주일간 세부 공적 검증을 거쳐 포상금을 최종 지급받는다. 경찰청은 "국민이 체감하는 특별한 성과를 거둔 공무원을 적극 발굴해 성과 중심의 조직문화를 정착시키겠다"고 밝혔다.