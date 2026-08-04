경찰, 관계성범죄 피해자 5159명 안전조치 시행

결별 후 피해자 가족까지 스토킹한 사건 고위험 분류…전자장치 부착 등
걍찰청은 지난 6월 29일부터 7월 24일까지 운영한 집중활동기간에서 시·도경찰청과 경찰서 과장급 관리자가 사건기록을 직접 살펴보고 수사 방향과 피해자 보호조치를 지휘했다. 위험도가 높은 사건에 대해서는 구속영장 신청과 유치, 전자장치 부착 등 가해자 격리 조치를 적극 추진했다.
시·도경찰청은 관계성 범죄 사건 4372건을 수사 지휘하고, 고위험·민감 사건 174건을 넘겨받아 직접 수사했다. 지난해 집중활동기간과 비교하면 하루 평균 수사지휘 건수는 64.1건에서 168.2건으로 162.4% 증가했다. 시·도경찰청으로 사건을 이관해 직접 수사한 건수도 하루 평균 1.9건에서 6.7건으로 252.6% 늘었다.
일선 경찰서에서는 피해자 5159명에게 잠정조치와 임시조치, 피해자 안전조치 등을 시행했다. 구속영장 신청과 유치, 전자장치 부착 대상은 362명이었다.
특히 가해자에 대한 구속·유치·전자장치 부착 결정은 하루 평균 13.9건으로, 올해 1~5월 하루 평균 8.3건보다 67.5% 증가했다.
경찰은 결별 뒤 잠정조치 결정을 받고도 피해자와 가족을 지속 스토킹한 사건을 고위험 사건으로 분류해 시·도경찰청이 직접 수사하고 전자장치 부착 결정을 끌어냈다. 또 스토킹 범죄로 복역한 뒤 출소해 전 연인을 다시 스토킹한 피의자에 대한 신고가 접수되자 수사팀을 비상소집하고 폐쇄회로(CC)TV와 긴급통신수사, 탐문수사 등을 통해 기차에 탄 피의자를 검거해 구속했다.
경찰청 관계자는 "사건의 위험도와 민감도를 사전에 파악해 수사지휘와 피해자 보호에 성과를 낸 과장급 관리자들을 포상할 계획"이라며 "관계성 범죄 집중활동기간도 정기적으로 운영해 고위험 가해자 격리와 피해자 보호를 강화할 것"이라고 말했다.