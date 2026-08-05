여수시 ‘섬의 날’ 앞두고 물가안정 특별관리…바가지요금 집중 점검

여수엑스포장 인근 편의점과 카페 대상 현장점검

가격 표시제 준수와 공정한 가격환경 조성 협조 요청

여수시, ‘섬의 날’ 앞두고 엑스포장 일원 물가안정 특별관리 0 여수시가 '섬의 날' 앞두고 엑스포장 일원 물가안정 특별관리에 들어갔다. /여수시

전남광주 여수시가 오는 6일부터 9일까지 열리는 '2026년 섬의 날' 행사를 앞두고 행사장 일원의 물가안정과 건전한 가격질서 확립을 위한 특별관리에 나섰다.5일 여수시에 따르면 시는 여수엑스포장을 찾는 관광객과 시민들이 안심하고 소비할 수 있는 환경을 조성하기 위해 숙박·음식업소를 비롯해 편의점과 카페 등 개인서비스업소를 대상으로 가격표시제 이행 여부와 물가안정 실태를 집중 점검하고 있다.앞서 시는 지난달 30일 행정안전부와 합동으로 여수엑스포장 인근 숙박·음식업소를 대상으로 현장점검을 실시해 가격표시제 이행 여부를 확인하고, 바가지요금 근절과 친절서비스 실천을 당부했다. 이어 지난 3일에는 여수엑스포장 인근 편의점과 카페를 대상으로 현장점검을 실시하고, 소비자가 가격을 쉽게 확인할 수 있도록 가격표시제 준수와 건전한 가격질서 확립에 적극 협조해 줄 것을 요청했다.또 시 누리집 내 '바가지요금 신고센터'를 운영해 누구나 바가지요금을 신고할 수 있도록 하고 있으며, 행사 기간에도 지속적인 현장점검과 계도활동을 통해 공정한 가격환경 조성에 힘쓸 계획이다.여수시 관계자는 "행사 기간 여수를 찾는 관광객들이 합리적인 가격과 친절한 서비스를 경험할 수 있도록 물가안정 관리와 가격표시제 점검에 최선을 다하겠다"며, "업소에서도 바가지요금 근절과 건전한 가격질서 확립에 적극 동참해 주시길 바란다"고 말했다.