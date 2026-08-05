고흥군, 폭염 속 축사 긴급 살수 지원…취약 축산농가 피해 최소화 총력

폭염 취약 축산농가 긴급 살수 지원으로 가축 피해 예방 (3) 0 고흥군이 폭염 취약 축산농가에 대한 긴급 살수 지원으로 가축 피해 예방에 나섰다. /고흥군

고흥군이 연일 이어지는 기록적인 폭염과 열대야로 축산농가의 피해가 우려됨에 따라 공동방제단 차량을 활용한 축사 긴급 살수 지원에 나섰다.5일 고흥군에 따르면 기상청은 올여름 기온이 평년보다 높고 폭염과 열대야가 장기간 이어질 것으로 전망했다. 전국적으로 폭염특보가 이어지면서 가축 폐사와 생산성 저하 등 축산농가의 피해도 잇따르고 있다.가축은 일반적으로 기온이 27~30℃ 이상 지속되면 고온 스트레스를 받기 시작하며, 체온 조절을 위해 호흡수와 혈류량이 증가한다. 이로 인해 수분 섭취량은 늘어나지만, 사료 섭취량은 감소해 증체율 저하, 산란율 감소, 번식 장애 등이 발생하며, 심할 경우 폐사로 이어질 수 있어 각별한 관리가 필요하다.고흥군은 폭염 피해를 예방하기 위해 공동방제단 차량 11대 중 6대를 긴급 살수 지원에 투입해 오전과 오후의 비교적 서늘한 시간대에는 축사 방역을 실시하고, 하루 중 기온이 가장 높은 오후 1시부터 4시까지는 방역 차량을 살수 차량으로 전환해 축사 지붕과 주변에 물을 뿌려 축사 내부 온도를 낮출 계획이다.특히 환기시설과 냉방장비가 상대적으로 부족한 소규모 및 폭염 취약 축산농가 88호를 우선 지원해 폭염으로 인한 가축 피해를 최소화할 방침이다.군 축산정책과 관계자는 "최근 폭염은 과거와 달리 강도와 지속기간이 길어지면서 축산농가의 피해가 어느 때보다 우려되는 상황"이라며 "공동방제단 차량을 활용한 긴급 살수 지원과 현장점검을 통해 가축 피해를 최소화하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.이어 "축산농가에서도 폭염 취약 시간대 작업을 자제하고, 환기시설 점검과 충분한 급수 공급 등 폭염 대응 수칙을 철저히 이행해 소중한 가축을 보호하는 데 적극 동참해 주시길 바란다"고 당부했다.