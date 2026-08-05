어르신의 경험을 삽니다…하남시, 맞춤형 노인일자리 사업 확대

카페·빨래방·영어멘토 운영…복지·교육·돌봄 연계 모델 정착

소득 지원 넘어 사회참여 확대…세대공감·지역 활력 동시 추구

하남시_어르신 맞춤형 일자리 0 미사노인복지관 1층 노인일자리 공동체사업단 카페 '미노'에서 사업에 참여한 어르신 바리스타가 방문객에게 제공할 커피를 내리고 있다(왼쪽). 하남시니어클럽 '찾아가는 빨래방' 사업에 참여한 어르신 2명이 관내 독거노인 가구에서 수거한 이불을 세탁기에 넣고 있다. /하남시

경기 하남시가 어르신의 경력과 전문성을 지역사회 자원으로 활용하는 맞춤형 노인일자리 사업을 확대하고 있다.하남시는 지역 특성과 어르신의 역량을 반영한 다양한 노인일자리 사업을 운영하고 있다고 5일 밝혔다.시에 따르면 지역 내 65세 이상 인구는 지난해 말 기준 5만1300여 명으로 전체 인구의 15.5%를 차지한다. 단순한 인구 수 증가뿐 아니라 경제적 어려움과 사회적 고립이 노년층의 주요 과제로 나타나면서 소득 보전과 사회참여를 함께 지원하는 정책의 중요성이 커지고 있다.미사노인복지관 공동체사업단인 '카페 미노'는 어르신들이 음료 제조와 주문 응대, 매장 운영을 맡아 세대가 함께 이용하는 소통공간으로 자리 잡고 있다. 저렴한 가격의 메뉴를 운영해 복지관 이용객은 물론 어린이집과 돌봄시설 이용 가족들의 이용도 이어지고 있다.원도심에서는 하남시니어클럽이 운영하는 '찾아가는 빨래방'이 거동이 불편한 독거노인과 취약계층을 대상으로 세탁 서비스를 제공하고 있다. 세탁물 수거와 배달 과정에서 안부를 확인하고 복지 사각지대를 살피는 역할도 함께 수행하고 있다.전문성을 활용한 '어르신 영어멘토' 사업도 운영 중이다. 해외 근무나 영어교육 경험을 가진 어르신들이 지역 돌봄기관과 지역아동센터 등을 찾아 영어와 세계 문화를 소개하며 세대 간 소통과 교육활동에 참여하고 있다.시는 앞으로도 어르신의 직무 경험과 적성을 복지·교육·돌봄 분야와 연계한 다양한 사회참여형 일자리를 지속 확대해 안정적인 노후와 지역사회 발전을 함께 도모한다는 계획이다. 이현재 시장은 "어르신들이 평생 쌓아온 경험과 전문성은 지역사회의 중요한 자산"이라며 "앞으로도 양질의 노인일자리를 지속적으로 발굴해 어르신들이 사회의 주체로 활발히 활동할 수 있는 환경을 만들어 가겠다"고 말했다.