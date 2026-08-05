전북도, 폭염·가뭄 긴급 점검회의…취약계층 보호·농업용수 관리 총력

전북 이원택 0 이원택 도지사 주재로 실국장과 14개 시·군 단체장이 참석한 가운데 '폭염·가뭄 대응 추진상황 긴급대책 점검회의'를 개최하고 있다./전북자치도.

전북특별자치도가 장기화하는 폭염과 가뭄에 대응하기 위해 시·군과 함께 비상 대응체계를 강화한다.도는 5일 도청 재난안전상황실에서 이원택 도지사 주재로 실국장과 14개 시·군 단체장이 참석한 가운데 '폭염·가뭄 대응 추진상황 긴급대책 점검회의'를 열고 분야별 대응 상황을 점검했다.이번 회의는 폭염 장기화로 온열질환과 인명피해 우려가 커지고, 강수 부족에 따른 농업용수와 생활용수 관리 필요성이 높아짐에 따라 기관별 대응 상황을 점검하고 추가 보완대책을 마련하기 위해 마련됐다.이날 회의에서는 △ 폭염 대응 추진상황 △ 취약계층 보호대책 △ 농업·축산 분야 피해 예방 △ 가뭄 대응 및 용수 관리 △ 시·군별 대응 강화방안 등을 중점 점검하고, 현장에서 즉시 시행할 수 있는 실효성 있는 대책을 논의했다.도는 홀몸노인과 기저질환자, 고령 농업인 등 폭염 취약계층에 대한 안부 확인과 현장 예찰을 강화하고, 지역 안전망을 활용한 보호체계를 지속 운영하기로 했다.또 건설현장 등 야외 작업장의 휴식시간 준수 여부와 온열질환 예방수칙 이행 상황을 점검하고, 축산농가의 환기·급수 관리 등 폭염 피해 예방 조치도 강화할 계획이다.가뭄 대응을 위해서는 저수율과 용수 공급 상황을 지속적으로 점검하고, 시·군과 협력해 농업용수 공급에 차질이 발생하지 않도록 관리하는 한편, 가뭄 취약지역에 대한 현장 점검도 이어갈 방침이다.이와 함께 재난안전대책본부를 중심으로 폭염과 가뭄 상황을 실시간 관리하고, 시·군과의 협업체계를 강화해 신속한 현장 대응체계를 유지할 계획이다.이원택 전북자치도지사는 "공직자 한 사람 한 사람의 관심과 신속한 대응이 도민의 생명과 안전을 지키는 일"이라며 "도는 실국장을 중심으로, 시·군은 단체장을 중심으로 읍면동까지 행정력이 빈틈없이 전달될 수 있도록 전 공직자가 총력 대응해 달라"고 당부했다.