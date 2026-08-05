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익산시, 청년공유주방 4기 모집…외식 창업 청년 자립 지원

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익산 박윤근 기자

승인 : 2026. 08. 05. 11:06

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19~39세 익산시민 대상 20일까지 접수 받아 3개팀 선발
창업 교육부터 임대료 50% 감면과 배달용기 등 지원
4_익산시, 청년 외식 창업 디딤돌 _공유주방_ 참여자 모집(청년공유주방)
익산시 청년공유주방 모습./익산시
전북 익산시가 외식 창업을 꿈꾸는 청년들의 안정적인 창업과 지역 정착을 돕기 위해 '다이로움 청년공유주방' 제4기 예비 창업자를 모집한다.

익산시는 5일부터 20일까지 청년공유주방 제4기 참여자를 공개 모집한다고 밝혔다.

청년공유주방은 익산시 음식식품교육문화원에서 운영 중인 청년 창업 지원사업이다. 배달형 외식 창업 지원 프로그램을 통해 청년 창업가들이 지역에 정착할 수 있도록 창업 기반을 지원하고 있다.

모집 대상은 외식 창업을 희망하는 19~39세 익산시민이며, 총 3개 팀을 선발한다.

참여 신청은 익산시청 미식위생과를 방문하거나 전자우편으로 하면 된다.

시는 9월 심사를 거쳐 최종 입주자를 선정하고, 12월까지 맞춤형 창업 교육과 컨설팅을 지원할 계획이다. 이후 기본 1년간 계약을 체결해 공유주방을 자율적으로 운영할 수 있으며, 운영 성과 심사를 거쳐 최장 2년까지 이용할 수 있다.

또 임대료 50% 감면과 운영·마케팅 컨설팅, 공공요금, 배달용기 지원 등 초기 창업 부담을 줄일 수 있는 다양한 혜택이 제공된다.

청년공유주방에 대한 자세한 내용은 익산시 누리집 고시공고를 참고하거나 미식위생과로 문의하면 된다.
박윤근 기자

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