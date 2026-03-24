닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처 중소

바디프랜드, ‘웨어러블 AI 로봇’ 시대 연다…곽도연 “배려하는 로봇시대 열것”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20250903010001439

글자크기

닫기

오세은 기자

승인 : 2026. 03. 24. 14:30

2세대 로보틱스·스탠딩 설계 집약…CES 혁신상으로 글로벌 입증
바디프랜드, AI 헬스케어로봇 '733 론칭 콘퍼런스' 개최
1
바디프랜드 웨어러블 AI헬스케어로봇 '733'./사진=오세은 기자
국내 안마의자 시장이 단순 휴식을 넘어 신체 관리 기능 중심으로 변화하는 가운데 바디프랜드가 24일 서울 강남구 본사에서 웨어러블 인공지능(AI) 헬스케어 로봇 '733'을 공개했다. 신제품은 AI와 로보틱스 기술을 결합했다.

곽도연 바디프랜드 대표는 이날 "2007년 창립 당시 마사지의 가치를 일상화하겠다는 목표를 세웠다"며 "이후 메디컬 R&D 센터 운영과 렌털 모델 도입 등을 통해 사업을 확장해왔다"고 말했다. 올해 초 국제전자제품박람회(CES) 2026에서 선보인 733은 2세대 로보틱스 기술이 적용됐다.

기존 제품이 좌우 다리 독립 구동에 초점을 맞췄다면 신제품은 발목 움직임과 고관절 구동 범위를 확대해 하체 스트레칭 기능을 강화했다. 상체에는 액티브암 기술과 에어백 슬라이딩 기능을 적용해 전신 스트레칭을 지원한다.

특히 사용자가 보다 쉽게 앉고 일어설 수 있도록 돕는 '스탠딩 기능'이 적용된 점이 특징이다. 이를 통해 고령자나 거동이 불편한 이용자의 편의성을 높였다. 이와 함께 AI 기반 개인 맞춤 기능도 강화했다. 사용자의 신체 정보 분석을 바탕으로 마사지 프로그램을 제공하며 사주 운세·MBTI 등 일부 개인 성향 분석 요소도 반영했다.

바디프랜드는 로보틱스 기술을 기반으로 한 기술 수출 사업도 확대한다. 곽 대표는 "2024년부터 기술 수출을 본격화했다"며 "피지컬 AI 로봇 시대를 맞아 733으로 업계에 혁신의 방향성을 제시하겠다"고 밝혔다.

한편 업계에서는 AI와 헬스케어 기능이 결합된 제품이 증가하면서 안마의자 시장 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 보고 있다. 한 관계자는 "기술 고도화와 함께 실제 사용자 효용성과 가격 경쟁력이 향후 시장 경쟁의 핵심이 될 것"이라고 말했다.

1
곽도연 바디프랜드 대표가 24일 서울 강남구에 있는 바디프랜드 본사에서 열린 웨어러블 AI헬스케어로봇 '733 론칭 콘퍼런스'에서 인사말을 하고 있다./사진=오세은 기자
오세은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

트럼프 “쟁점 대부분 합의” vs 이란 “대화 없다”…중동 정세 가를 ‘5일 유예’와 ‘5대 변수’

李 “차량 5부제 필요”…정부, 25일부터 공공부문 의무화 추진

“BTS ‘아리랑’ 티저, 화이트워싱 논란…하워드대 ‘역사 왜곡’ 지적”

트럼프 “5일 유예” 전환 속 이란, 누가 통치하나…지도부·외교·거리 ‘3각 생존 구조’

트럼프, 이란 에너지 시설 폭격 ‘5일 유예’ 선언…중동 정세 협상 국면 전환

BTS 광화문 컴백 열기 속 중국 타오바오·알리 불법 굿즈 판매 논란

지금 뜨는 뉴스

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로

펄어비스, ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다