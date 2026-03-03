[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 3일

소띠

37년 마음 안정되니 일이 속전속결로 이뤄진다.

49년 뜻밖의 좋은 결과가 눈앞으로 온다.

61년 안색에 표정이 또 다시 밝아진다.

73년 막힌 운이 풀려 다시 좋아진다.

85년 답답했던 마음에서 근심이 모두 사라진다.

97년 마음을 비우면 일이 속 시원히 풀린다.