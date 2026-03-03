[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 3일

쥐띠
36년 다툼 수가 있으니 신경을 써야 한다.
48년 일이 지연되니 원점으로 돌아간다.
60년 마음을 헤아리는 말이 인상 깊게 남는다.
72년 뜻하는 일이 해결되니 크게 감동하는 날이다.
84년 난감해지는 운이니 시비를 각별히 조심한다.
96년 바라던 운이 함께 따르니 좋은 하루다.
소띠
37년 마음 안정되니 일이 속전속결로 이뤄진다.
49년 뜻밖의 좋은 결과가 눈앞으로 온다.
61년 안색에 표정이 또 다시 밝아진다.
73년 막힌 운이 풀려 다시 좋아진다.
85년 답답했던 마음에서 근심이 모두 사라진다.
97년 마음을 비우면 일이 속 시원히 풀린다.
범띠
38년 순리에 따르면 굳은 안색이 밝아진다.
50년 밝은 햇살이 비치니 뜻하는 것을 얻는다.
62년 근심이 해결되니 안색이 밝아진다.
74년 함박웃음이 가득하니 만사형통한다.
86년 문서로 인해 재미를 보는 날이다.
98년 전문가의 도움을 받아 어려움에서 벗어난다.
토끼띠
39년 건강을 회복하니 병석에서 일어난다.
51년 마음이 통하는 사람들과 즐겁게 지낸다.
63년 현실에 만족하면 소원을 성취한다.
75년 지인 소개로 좋은 인연을 만난다.
87년 올바른 생각은 건강에도 도움이 된다.
99년 도장을 찍기 전에 검토해야 한다.
용띠
40년 적게 먹으면 건강이 좋아진다.
52년 운이 약하니 이익이 남에게 돌아간다.
64년 문서 계약이 발 빠르게 성사되니 얼굴이 밝아진다.
76년 재물 운이 원점으로 되돌아간다.
88년 소원을 비로소 성취하는 날이다.
00년 기쁜 일이 많아지니 운수대통한다.
뱀띠
41년 감기 독감 기운이 있으니 외출은 뒤로 미룬다.
53년 잘 맞는 일이라면 빠르게 성사된다.
65년 힘든 시기이니 귀인을 만나면 도움을 청한다.
77년 받을 돈이 있으면 거듭 지연되는 날이다.
89년 시간이 걸려도 끝까지 밀고 나간다.
01년 어려운 일이 있으니 다음 기회를 기다린다.
말띠
42년 서두르지 말고 느긋하게 행동한다.
54년 집안으로 들어온 벌레를 한 방에 처리한다.
66년 집안에 경사가 있는 운이다.
78년 집안에 나쁜 기운이 빠져나간다.
90년 어려운 부탁을 하기 전에 마음을 비운다.
02년 길에서 우연히 동창을 만나는 날이다.
양띠
43년 고민이 해결되니 마음이 편안해진다.
55년 기분 좋아지니 안색이 한결 밝아진다.
67년 상황이 안정되니 귀인이 찾아온다.
79년 빌려준 돈을 되찾는 운이니 마음을 비운다.
91년 커다란 성취감을 느낀다.
03년 금전 운이 조금씩 트인다.
원숭이띠
32년 길에서 우연히 귀인을 만난다.
44년 금전 운이 좋아 재물이 생긴다.
56년 좋은 방향으로 이사를 하니 대길하다.
68년 좋은 일이 생기니 금상첨화다.
80년 기분이 좋은 날이니 만사형통 대길하다.
92년 웅크리고 있던 몸을 일으켜 기지개 켠다.
닭띠
33년 새롭게 문서 운이 들어온다.
45년 단합하니 좋은 결과가 있다.
57년 그토록 기다리던 소원이 이뤄진다.
69년 빠른 결단을 잘 내려야 한다.
81년 고집을 부리면 후회하는 날이다.
93년 고생하게 되니 크게 무리하지 않아야 한다.
개띠
34년 문서 운이 문을 박차고 들어온다.
46년 들어와야 할 자금이 늦어진다.
58년 빌려줬던 돈을 받는 날이다.
70년 필요한 금전을 받고 급한 불을 끈다.
82년 좋은 아이디어로 인해 찬사를 받는다.
94년 좋은 기운으로 최선을 다한다.
돼지띠
35년 시비가 생기게 되니 곧 화가 풀린다.
47년 막혔던 금전 운이 풀리니 즐겁다.
59년 행운이 찾아오니 명예가 높아진다.
71년 감정을 있는 그대로 표현하면 안 된다.
83년 나의 일은 스스로 마무리해야 한다.
95년 얼굴에 미소가 가득한 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장