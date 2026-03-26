[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 26일

쥐띠

36년 일은 신중히 검토한 후 처리한다.

48년 중상모략하는 자를 경계해야 한다.

60년 자존심 상하게 하는 언행은 삼간다. 72년 기회를 놓치니 근심이 쌓인다.

84년 짜증 나는 것이 사라지니 일이 순조롭다.

96년 최선을 다해 노력하니 인기가 높아진다.