[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 26일

쥐띠
36년 일은 신중히 검토한 후 처리한다.
48년 중상모략하는 자를 경계해야 한다.
60년 자존심 상하게 하는 언행은 삼간다. 72년 기회를 놓치니 근심이 쌓인다.
84년 짜증 나는 것이 사라지니 일이 순조롭다.
96년 최선을 다해 노력하니 인기가 높아진다.
소띠
37년 다짐을 지키지 못하고 후회한다.
49년 돌다리도 두드리고 건넌다.
61년 귀인 도움으로 어려운 문제가 해결된다. 73년 필요 없는 도움만 요청한다.
85년 금전으로 인한 다툼이 일어난다.
97년 고집을 부리면 손해를 더 보게 된다.
범띠
38년 답답함이 많아지는 시기다.
50년 적게 쌓아 올려 크게 이룬다.
62년 계약관계에서 고통 운이 따른다. 74년 어려움 속에서도 극복한다.
86년 뛰어난 지혜로 덕망을 쌓는다.
98년 답답함이 많아지는 시기다.
토끼띠
39년 어려움이 많아지는 시기다.
51년 얻는 것도 많아지는 운이다.
63년 근심만 쌓이게 되니 마음을 비운다. 75년 힘든 고비 완전히 벗어난다.
87년 어수선했던 분위기가 잘 정리된다.
99년 바라던 소원을 성취한다.
용띠
40년 집안에 경사가 있는 날이다.
52년 지인을 만나서 담소를 나눈다.
64년 마음을 비우니 오히려 기쁨이 가득하다.
76년 마음에 드는 선물을 받게 된다.
88년 듣고 말하는 대화에는 반드시 귀를 기울인다.
00년 소개로 만난 인연과 결혼에 골인한다.
뱀띠
41년 원하는 것을 얻으니 마음이 편안해진다.
53년 최선을 다해도 얻는 것은 적다.
65년 골치 아팠던 일이 말끔히 풀린다.
77년 집안이 화목하니 즐거움이 커진다.
89년 소득이 갑자기 줄어드니 주의한다.
01년 귀인이 찾아와 도움을 주는 날이다.
말띠
42년 먹는 양을 적게 하고 건강하게 지내도록 한다.
54년 안 되는 일을 억지로 하려고 하지 않는다.
66년 행운을 손에 쥐게 되는 때다.
78년 소원을 성취하니 만사가 대길하다.
90년 마음을 비우니 기쁜 일이 많이 생긴다.
02년 구설수가 사라지니 마음이 안정된다.
양띠
43년 마음먹은 대로 이루게 된다.
55년 신중한 계획과 행동으로 문제에 대처한다.
67년 마음의 갈등이 심해진다.
79년 서두르지 말고 때를 기다려야 한다.
91년 중요한 물건과 지갑을 잘 챙겨야 한다.
03년 숨은 능력을 마음껏 발휘한다.
원숭이띠
32년 기쁨으로 가득한 하루를 보낸다.
44년 여유를 가지니 즐거움이 있다.
56년 좋은 기회가 뒤늦게 찾아온다.
68년 어려움이 있지만 잘 헤쳐 나가게 된다.
80년 귀중품을 분실하지 않도록 더 신경 쓴다.
92년 꼬였던 마음이 확실하게 풀어진다.
닭띠
33년 일이 순조롭게 진행되지는 않는 날이다.
45년 꼬였던 운도 다시 확 트이게 된다.
57년 짜증은 날려 보내도록 노력한다.
69년 반가운 소식이 들려오는 하루다.
81년 예상치 못한 소득이 생기니 기쁘다.
93년 매사에 기쁜 일이 가득 생긴다.
개띠
34년 문서 매매계약이 성사된다. 46년 예상외로 일이 잘 풀린다.
58년 미련을 버리고 새롭게 출발하도록 한다.
70년 상황이 조금씩 안 좋아진다.
82년 금전 운이 점차 호전된다.
94년 집안에 불화 수가 생기니 각별히 신경 쓴다.
돼지띠
35년 여행길에서 반가운 지인을 만난다. 47년 문서와 금전과 관련해 반가운 소식이 들려온다.
59년 그토록 바라전 소망을 이루게 된다.
71년 명예가 하늘 높이 솟아오르는 하루다.
83년 우연한 불화가 생길 수니 조심해야 한다.
95년 숨은 실력을 정성을 다해 발휘한다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장