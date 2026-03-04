닫기

전국 경기

부천시, 3개 구 청년공간 활성화…역량강화 프로그램 비롯 각종 정책정보 제공

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010000794

글자크기

닫기

부천 장이준 기자

승인 : 2026. 03. 04. 14:43

clip20260304071735
청년들이 원미청정구역에서 메이커스페이스 재봉틀 수업을 받고 있다./부천시.
경기 부천시가 원미·소사·오정 3개 지역에 위치한 청년공간을 활성화한다.

4일 부천시에 따르면 청년공간은 모임 공간 대관과 역량 강화 프로그램 운영, 정책 정보 제공, 소통·교류 기능을 갖춘 복합 플랫폼이다.

시는 3개 구의 청년공간을 '생활권 중심 정책 거점'으로 육성하고, 청년이 거주지 인근에서 배우고 교류하며 정책을 경험할 수 있는 기반을 강화할 예정이다.

오정청년공간은 원데이 프로그램과 청년 모임 지원 사업을, 소사청년공간은 디지털 리터러시 교육과 1인 출판 프로그램을 진행한다. 원미청정구역은 메이커 장비 활용 교육과 디지털 드로잉 실습을 지원해 공간별 특성을 살린 프로그램을 제공한다.

시는 각 구청 청년공간 특화 기능을 유지하면서도 공간 간 연계 운영을 강화해 청년이 거주 구와 관계없이 원하는 프로그램을 선택해 이용하도록 하고 이용 청년 설문과 간담회를 통해 운영시간과 프로그램도 지속 보완한다는 계획이다.

아울러 청년과 실무자, 전문가가 함께하는 '청년공간 운영 전담팀(TF)'을 구성해 청년 주도형 협력 운영체계를 구축, 현장 의견을 정책에 반영하고 공간 운영의 실효성을 함께 높일 방침이다.

시 관계자는 "청년공간이 청년이 연결되고 성장하는 정책 플랫폼으로 자리매김하도록 지원을 강화한다"라며 "청년이 일상에서 체감할 수 있는 정책 거점으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

