민주당 충북도당 ‘6·3 선거’ 권리당원 배제 여론조사 경선 ‘파열음’

유행열 청주시장 예비후보 반발, 권리당원 100명 도당에 건의문 전달

오는 6월 3일 청주시장 선거에 도전하는 유행열 전 문재인 정부 청와대 행정관이 민주당 충북도당의 권리당원을 배제한 100% 여론조사 방식을 반대하는 입장을 11일 발표했다./ 유행열 예비후보

더불어민주당 충북도당이 최근까지 통상적으로 적용했던 '당원 50%+일반 국민 50%' 규정을 깨고 권리당원을 배제한 충북지사·청주시장 후보 경선을 앞두고 당 일각에서 파열음이 나고 있다.유행열 청주시장 예비후보는 11일 '민주당 권리당원이 배제된 경선을 반대한다'는 입장을 통해 "민주당은 당원 주권 정당으로, 얼마 전 우리는 1인 1표 당헌 개정까지 했다"며 "당원이 실제로 후보를 결정하는 정당을 만들겠다고 스스로 약속했다"고 말했다.유 예비후보는 이어 "그런데 지금 청주시장 경선을 두고 당원을 배제한 일반 100% 여론조사 공천 이야기가 나오고 있다"며 "1인 1표 당헌을 개정한지 얼마나 됐다고 이런 얘기가 나오는 것은 말이 되지 않는다"고 지적했다.그러면서 "당원명부가 유출됐다면 유출한 당사자와 명부를 받은 사람이 책임을 져야 한다"며 "당원명부를 유출한 사람과 받은 사람을 배제해야지 왜 당원을 배제하는가"라고 목소리를 높였다.또 "당원들의 투표권을 빼앗는 것은 당원 주권을 무너뜨리는 일"이라며 "당원 주권 시대에 당원이 배제된 공천은 있을 수 없다"고 강조했다.아울러 "민주당은 여론조사가 아니라 당원이 후보를 결정하는 정당"이라며 "말로만 '당원이 주인'이 아니라 실제 주인으로서 권리를 행사할 수 있도록 해야 한다"고 촉구했다.민주당 일부 당원들도 이날 기자회견을 통해 "충북도당 당원명부 유출 사건으로 중앙당이 경선룰 변경을 논의하고 있다"며 "이는 정치적 결사체인 당원들의 정당 주권을 침해하는 것"이라며 "일반 국민 50%+권리 당원 50%를 바꾸는 것은 경선 불공정"이라고 주장했다.청주시 청원구 거주 민주당 당원 김은규(61)·조대근(60) 씨 등은 "중앙당은 당원 권한 제한이 아닌 사건 진상규명, 관련자 처벌에 힘써야 한다"며 "당원명부 유출과 관련된 지방선거 후보자들의 출마를 제한하고, 명부 유출을 막기 위한 대책을 제시해야 한다"고 말했다.앞서, 민주당 당적으로 지난해 8월말까지 충북지사와 청주시장 예비후보들은 권리 당원 확보에 사활을 걸었다. 이 때문에 권리 당원 모집이 끝난 2025년 하반기부터 권리당원을 확보하지 못한 정치 신인의 경우 무모한 도전이라는 비판을 받으면서도 출마 의지를 굽히지 않아, 정치권 일각에서는 이번 선거가 아닌 차기 총선을 준비하기 위한 몸풀기라는 시각이 많았다.이에 대해 야권의 한 핵심 관계자는 "여론조사에서 권리당원 비율과 일반 국민 비율은 여야를 떠나 정치공학적으로 매우 민감한 문제"라며 "민주당 충북도당이 이번에 권리당원을 배제한 100% 여론조사 방식을 적용한 것은 매우 신선하지만, 반대로 큰 위험이 도사리고 있는 방식"이라고 경계했다.