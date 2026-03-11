닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경남

김성근 전 울산경찰청장 “정치 아닌 실행”… 밀양시장 선거 출사표

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260311010003233

글자크기

닫기

밀양 오성환 기자

승인 : 2026. 03. 11. 14:47

기업 유치·청년 정착·스마트 농업 등 4대 비전 제시
국비 확보·영남알프스 관광벨트 구축 등 지역 성장 전략 강조
울산·제주경찰청장 등 역임… 30여 년 공직 경험 내세워
temp_1773205902422.801057821-crop
김성근 더불어 민주당 밀양시장 예비후보가 11일 밀양교 위에서 시민들에게 아침 인사를 통해 얼굴알리기 행보를 하고 있다. /오성환 기자
김성근 전 울산경찰청장이 6·3 지방선거 밀양시장 선거 출마를 선언했다.

더불어민주당 김성근 밀양시장 예비후보는 11일 "인구 10만 붕괴라는 위기에 처한 밀양을 다시 살리겠다"며 밀양시장 선거 출마를 공식화했다.

김 후보는 이날 출마 선언에서 "어린 시절 기억 속의 밀양은 인구 20만이 넘는 활력 있는 도시였지만 지금은 인구 감소와 지역 경기 침체라는 어려움에 직면해 있다"고 말했다.

그는 "30여 년간 공직에 몸담으며 전국 각지의 행정을 경험한 만큼 고향 밀양의 변화를 위해 역할을 하고 싶다"며 "말이 아닌 실행으로 성과를 보여주는 행정을 펼치겠다"고 강조했다.

김 후보는 밀양 재도약을 위한 4대 비전으로 △기업 유치를 통한 지역 경제 활성화 △청년 정착 지원 확대 △스마트 농업과 '햇살소득마을' 사업을 통한 농가 소득 안정 △영남알프스 관광벨트 구축 등을 제시했다.

또 중앙정부와의 협력을 통해 국비 확보에도 힘을 쏟겠다는 구상도 밝혔다. 김 후보는 "정부와 여당의 가용 자원을 활용해 밀양의 주요 현안을 국가 정책에 반영하도록 노력하겠다"고 말했다.

시정 운영 방향으로는 복지 정책 강화를 강조했다. 그는 "행정 낭비를 줄이고 절감된 예산을 시민 복지에 활용하겠다"며 "복지는 시혜가 아니라 시민의 권리라는 관점에서 정책을 추진하겠다"고 밝혔다.

김 후보는 밀양 하남 출신으로 연세대학교 행정대학원을 졸업했으며 울산경찰청장과 제주경찰청장, 경찰청 정보국장 등을 역임했다. 공직 퇴임 후에는 부영그룹 영남본부 사장과 울산대학교 초빙교수로 활동했다.
오성환 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美, 호르무즈 해협서 이란 기뢰 부설함 16척 격침

美국방 “가장 격렬한 공습” vs 트럼프 ‘조기 종전’…이란 결사 항전에 에너지·인명 피해 눈덩이

[단독]의결권 없는 자사주가 우호지분으로…한미글로벌 복지기금 출연 논란

트럼프 “전쟁 거의 완료” vs 이스라엘 “최대 1년”…안갯속 이란전 종전 시나리오 5가지

현대차그룹, 폭스바겐 제치고 글로벌 2위…“브랜드 고급화 영향”

美 “가장 격렬한 공습”…이란 결사항전 속 유가 급등락·인명 피해 확대

美 에너지장관 ‘호르무즈 유조선 호위’ 게시물 삭제에 유가·증시 흔들

지금 뜨는 뉴스

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

손발이 저릿저릿? 범인은 혈액순환 아니라 ‘이것’