경기

김포 월곶면 고막~용강 도로망 확충 가시화…2029년 개통 ‘청신호’

김포 박은영 기자

승인 : 2026. 03. 12. 10:41

국토부 공공토지비축 사업 선정…토지보상 추진 본격화
김병수 김포시장. /김포시
경기 김포시가 보상비 확보 문제로 난항을 겪어온 '시도22호선(고막~용강) 도로개설사업'의 돌파구를 마련했다. 국토교통부의 '2026년도 공공개발용 토지비축사업' 대상에 최종 선정됨에 따라 한국토지주택공사(LH) 토지은행을 통한 선제적 보상 추진으로 2029년 준공을 향한 가속도를 낸다는 방침이다.

12일 김포시에 따르면 이번 사업은 월곶면 고막리에서 용강리 일원을 연결하는 연장 4.2km, 폭 12m(2차로) 규모의 도로를 개설하는 프로젝트로, 총사업비 약 391억원이 투입될 예정이다.

지난 2019년 설계에 착수한 이후 2023년 도로구역 변경 결정 고시까지 마쳤으나, 보상비 등 막대한 사업비 확보에 난항을 겪으며 실제 착공까지는 부침을 겪어왔다.

김포시는 해결책으로 '공공개발용 토지비축사업'을 택했다. 이는 LH 토지은행이 공공사업에 필요한 토지를 미리 매입해 비축해두고, 사업 시행 시점에 공급하는 제도다. 이를 통해 김포시는 초기 보상비 투입에 대한 재정 부담을 덜고, 지가 상승 이전에 토지를 확보함으로써 전체적인 사업비를 절감하는 효과를 거둘 수 있게 됐다.

이번 국토부 사업 선정에 따라 김포시는 LH와 협력해 즉시 토지보상 절차에 돌입할 방침이다. 김포시가 목표로 내건 최종 준공 시점은 2029년이다.

김병수 시장은 "이번 사업 선정으로 시도22호선 도로 개설 시기를 획기적으로 앞당길 수 있는 발판이 마련됐다"며 "앞으로도 시민들의 교통 편의 증진과 소외된 지역 간의 연결성 강화를 위해 도로 인프라 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.
박은영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

