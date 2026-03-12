진안군 “봄의 선물 고로쇠 수액 마시고 건강 챙기세요”

14~15일 운장산 고로쇠 축제 개최

제22회 진안고원 운장산 고로쇠 축제 개막(개막 포스터 0 진안군 '제22회 진안고원 운장산 고로쇠축제' 홍보 이미지./진안군

전북 진안군의 '제22회 진안고원 운장산 고로쇠축제'가 오는 14일부터 15일까지 이틀간 주천면 운일암반일암 삼거광장 일원에서 열린다.12일 군에 따르면 진안고원 운장산 고로쇠축제는 청정 자연 속에서 채취되는 고로쇠 수액의 우수성을 널리 알리고 지역 관광 활성화를 위해 매년 개최되는 진안의 대표 봄 축제다.축제 첫날인 14일에는 분위기를 띄우는 식전 공연을 시작으로 고로쇠 수액을 주제로 한 다채로운 체험 프로그램이 운영된다. 특히 '출발! 고로쇠 숲탐험대'와 '고로쇠 고원길 걷기' 프로그램은 운장산의 청정 숲길을 따라 걸으며 고로쇠 수액 채취 현장을 직접 느낄 수 있도록 구성돼 방문객들의 큰 호응이 기대된다.이와 함께 △ 고로쇠 고추장 만들기 △ 고로쇠 스탬프투어 △ 고로쇠 달고나 만들기 등 가족 단위 관광객이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램이 마련된다.오후에는 축제의 본격적인 시작을 알리는 개막 퍼포먼스가 펼쳐져 운장산의 웅장한 자연과 고로쇠 수액의 생명력을 상징적으로 표현하며 축제 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다.축제 기간 동안 고로쇠 수액 시음은 물론 진안고원의 우수한 축산물을 활용한 야외 바비큐장, 지역 로컬푸드를 활용한 푸드코트, 지역 농특산물 판매 부스도 함께 운영돼 방문객들이 진안의 청정 먹거리를 즐길 수 있도록 했다.군은 관광객과 지역 주민을 위해 운일암반일암 제1·2주차장 및 임시주차장에서 축제장까지 30분 간격으로 셔틀버스를 운행한다. 올해는 처음으로 전주시와 진안읍에서 축제장까지 운행하는 셔틀버스도 마련해 접근성을 높였다.