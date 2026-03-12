닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전북

진안군 “봄의 선물 고로쇠 수액 마시고 건강 챙기세요”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003563

글자크기

닫기

진안 박윤근 기자

승인 : 2026. 03. 12. 11:09

14~15일 운장산 고로쇠 축제 개최
제22회 진안고원 운장산 고로쇠 축제 개막(개막 포스터
진안군 '제22회 진안고원 운장산 고로쇠축제' 홍보 이미지./진안군
전북 진안군의 '제22회 진안고원 운장산 고로쇠축제'가 오는 14일부터 15일까지 이틀간 주천면 운일암반일암 삼거광장 일원에서 열린다.

12일 군에 따르면 진안고원 운장산 고로쇠축제는 청정 자연 속에서 채취되는 고로쇠 수액의 우수성을 널리 알리고 지역 관광 활성화를 위해 매년 개최되는 진안의 대표 봄 축제다.

축제 첫날인 14일에는 분위기를 띄우는 식전 공연을 시작으로 고로쇠 수액을 주제로 한 다채로운 체험 프로그램이 운영된다. 특히 '출발! 고로쇠 숲탐험대'와 '고로쇠 고원길 걷기' 프로그램은 운장산의 청정 숲길을 따라 걸으며 고로쇠 수액 채취 현장을 직접 느낄 수 있도록 구성돼 방문객들의 큰 호응이 기대된다.

이와 함께 △ 고로쇠 고추장 만들기 △ 고로쇠 스탬프투어 △ 고로쇠 달고나 만들기 등 가족 단위 관광객이 함께 참여할 수 있는 체험 프로그램이 마련된다.

오후에는 축제의 본격적인 시작을 알리는 개막 퍼포먼스가 펼쳐져 운장산의 웅장한 자연과 고로쇠 수액의 생명력을 상징적으로 표현하며 축제 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다.

축제 기간 동안 고로쇠 수액 시음은 물론 진안고원의 우수한 축산물을 활용한 야외 바비큐장, 지역 로컬푸드를 활용한 푸드코트, 지역 농특산물 판매 부스도 함께 운영돼 방문객들이 진안의 청정 먹거리를 즐길 수 있도록 했다.

군은 관광객과 지역 주민을 위해 운일암반일암 제1·2주차장 및 임시주차장에서 축제장까지 30분 간격으로 셔틀버스를 운행한다. 올해는 처음으로 전주시와 진안읍에서 축제장까지 운행하는 셔틀버스도 마련해 접근성을 높였다.


박윤근 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 상선 연쇄 피격 이란 “유가 200달러 각오하라”…전세계 4억배럴 방출에도 에너지 시장 요동

트럼프 “이란 전쟁 내가 원할 때 끝낸다” vs 이스라엘 “시간제한 없이 목표 달성 때까지 계속”

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

이란 “비공격·배상 보장 있어야 종전”…종전 시간표 놓고 엇갈린 美·이스라엘

[마켓파워] LG그룹 전략 재설계 시점… AI·B2B 전략 ‘속도’

‘AI·콘텐츠’ 힘주는 카페24…글로벌 이커머스 플랫폼 노린다

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대