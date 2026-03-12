“철도지하화로 얻은 땅, 경기도민에게 돌려드릴 것”…김동연 지사, 사업비전 선포

6.3지방선거 출마도 공식 선언…"이재명정부 성공 이끌 것"

김동연 비전선포 0 김동연 경기도지사가 12일 오전 안양역 2층 광장에서 '철도지하화 통합개발사업 비전선포식'에서 인사말을 하고 있다. /엄명수 기자

김동연 출마선언 0 김동연 경기도지사가 12일 안양역에서 재선 도전을 선언하고 있다. /엄명수 기자

"철도 지하화 사업을 통해 만든 땅을 주거지역과 쉼터, 일터로 만들어 도민에게 돌려드리겠다."민생경제 현장투어 일환으로 12일 오전 안양역을 찾은 김동연 경기도지사는 '철도지하화 통합개발사업 비전선포식'에서 이같이 말하고 도민의 주거·생활 환경을 혁신하는 '철도지하화 통합개발'을 반드시 완수하겠다는 의지를 내비쳤다.김 지사는 "저는 오늘 지도에는 있지만 쓸 수 없었던 땅, 이곳을 도민들께 돌려드리는 원대한 비전을 발표하고자 한다. 바로 철도지하화 통합개발"이라며 "철도를 지하로 내려 더 빠르고 편리하게 이용하도록 하고, 새롭게 태어난 지상 공간은 온전히 도민들께 돌려드리겠다"고 약속했다.그는 "1905년 개통한 경부선은 우리나라 경제성장의 핵심 축이었지만, 한편으로는 도시공간과 생활권을 단절하고 교통혼잡과 소음을 유발하는 장벽이기도 했다"며 "이 장벽을 허물고 안양을 상전벽해로 만들겠다"고 했다.경부선 지하화 사업 안양역 구간은 "석수역~명학역까지 총 7.5km 구간으로, 사업이 완료될 경우 49만㎡(약 15만평)의 부지가 새롭게 조성된다. 김 지사는 이 곳에 "6000여 가구가 살 수 있는 맞춤형 주택 공급 및 도심공원과 문화시설 등 여가를 즐기는 공간을 확대하고 인근 대학, 지역 특화사업과 연계한 일자리 창출, 철도로 단절됐던 신구도심이 연결되면서 도시가 완전히 새롭게 될 것"이라고 설명했다.구체적으로 석수역 구간에는 업무복합중심지, 관악역 구간은 공공행정·문화복합중심지, 안양역 구간은 랜드마크 중심지, 명학역 구간은 첨단산업 육성지로 개발할 계획이다.이를 위해 김 지사는 "국토부와 긴밀히 협의해 철도지하화 통합개발에 적극 나서고 있다. 선도사업으로 지정된 안산선을 시작으로 해서 이제 안양 철도지하화에 도의 모든 역량을 쏟아부을 것"이라며 "철도가 지하로 내려가면 도민의 삶과 도시의 품격이 올라간다. 철도지하화 통합개발을 반드시 완수하겠다"고 강조했다.이와 관련 경기도는 현재 경부선(안양·군포·의왕·평택), 경인선(부천), 안산선(안산·군포), 경의중앙선(파주) 등 4개 노선, 7개 시 37km 구간에 대해 철도지하화 통합개발사업을 추진 중이다. 이 가운데 지난해 2월 안산선이 선도사업으로 현재 기본계획을 수립하고 있다.도는 철도지하화 통합개발사업을 통해 △철도 소음과 진동을 없애고 맞춤형 주거를 공급하는 '삶터' △철도가 사라진 자리에 도심 공원과 복합엔터테인먼트 시설을 조성하는 '쉼터' △IT·모빌리티·반도체 등 지역 특화산업과 연계하는 '일터' △철도로 단절된 생활권을 하나로 묶고 도시 공간 구조를 혁신해 도민의 삶에 시간을 더하는 '이음터'를 도민에게 제공한다는 계획이다.한편 김 지사는 이날 철도지하화 비전선포식을 마친 뒤 같은 장소에서 재선 도전을 위한 6.3지방선거 출마도 공식 선언했다.김 지사는 "이재명 대통령은 실용·실력·실적의 '3실 리더십'으로 대한민국의 회복과 도약을 이끌고 있다"며 "대통령을 위해, 경기도를 위해 일할 사람, 일 잘할 도지사를 뽑는 선거가 바로 이번 선거"라고 출마 당위성을 강조했다. 그러면서 "지금은 네 편, 내 편을 가릴 때가 아니라 일을 할 때"라며 "실용적으로 일하고 실력으로 성과를 내는 '일 잘하는 도지사'가 되겠다"고 목소리를 높였다.특히 그는 "본선에서 100% 승리를 자신했다. 단 1%의 패배의 변수도 허용하지 않는 승리의 상수가 될 것"이라며 "제1과제는 이재명 정부를 성공한 정부로 만드는 일이다. 일과 성과로 증명하겠다"고 자신했다.도민 삶의 변화를 위한 '3대 프로젝트'도 내놓았다. '경기도민 1억 만들기 프로젝트'를 통해 인프라·햇빛·스타트업 등 3대 펀드와 도민연금 등을 도입해 자산 형성을 지원하겠다는 계획이다. 또 주거·돌봄·교통 등 '3대 생활비 반값 정책'을 추진해 청년에게는 2억원 전세 무이자 융자와 월세 지원을, 어르신에게는 공공요양원 300곳을 확충하겠다고 밝혔다.김 지사는 마지막으로 "지난 지방선거 당선 이후 오만함이 있었고 인사 문제에서도 부족함이 있었다"며 "내란 사태와 대선 경선을 거치며 민주당 사람으로 거듭났다"고 말했다.