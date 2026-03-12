닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 메트로

서남권 ‘문화 空白’ 메운다…서서울미술관 금천구 개관

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260312010003768

글자크기

닫기

박아람 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:35

서울 첫 뉴미디어 특화·서남권 첫 공립 미술관
오세훈 "서울 문화 지도, 완벽한 균형 갖췄다"
뉴미디어 전시·프로그램 전개
개관 특별전·야외 미디어 전시도
[포토] 서서울미술관 둘러보는 오세훈 서울시장
오세훈 서울시장이 12일 서울 금천구 서울시립 서서울미술관 개관식에 참석해 시설을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
서울 서남권의 문화 공백을 채울 공립 미술관이 마침내 문을 열었다. 서울시립 서서울미술관이 12일 금천구 독산동에서 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다. 서울 최초의 뉴미디어 특화 미술관이자 서남권 첫 공립 미술관이라는 이중의 의미를 지닌다. 그간 국공립 미술관 대부분이 도심·강남권에 집중된 탓에 서남권 주민들은 원거리 이동을 감수해야 했다. 서울시가 내세운 '서남권 대개조'가 교통·주거·산업 인프라 외에 문화예술 분야로까지 외연을 넓히게 됐다.

서서울미술관은 지하 2층~지상 1층, 연면적 7186㎡(2173평) 규모로 조성됐다. 건축 콘셉트은 '공원 속 미술관'으로, 권위적이고 독립적인 건물이 아니라 공원의 산책로가 미술관 내부로 이어지도록 설계됐다. 미술관 관계자는 "인근 금나래중앙공원과의 경계를 최소화하고 여러 방향으로든 동선을 열어 출퇴근이나 산책 등 일상적인 보행 중 자연스럽게 시민들이 예술을 마주하도록 설계된 것이 특징"이라고 설명했다.

이날 개관식에는 오세훈 시장과 유성훈 금천구청장, 노소영 아트센터 나비관장 등 300여명이 참석해 성황을 이뤘다.

오 시장은 "서서울미술관 개관은 민선 8기 서울시의 핵심 공약이자 시민 여러분께 드렸던 약속"이라며 "서서울미술관 개관으로 서울의 문화 지도가 완벽한 균형을 갖추게 됐다"고 밝혔다. 이어 "이제 서남권 시민들은 멀리 나가지 않아도 공원을 산책하듯 미술관에 들러 잠시 예술을 만나고 영감을 얻는 일상을 누릴 수 있게 됐다"며 "아이들이 이 공간에서 미래 예술가의 꿈을 키우는 등 이런 변화야말로 서울의 일상을 바꾸는 가장 큰 힘이 된다"고 말했다.

유성훈 금천구청장도 "주민들이 출근길, 산책길, 등굣길에 미술을 접하고 문화를 접하는 그런 소중한 공간으로 거듭나길 기대한다"며 "서서울미술관 개관을 기점으로 새로운 문화의 거점도시로 지속가능성을 가진 금천구로 거듭나도록 열심히 하겠다"고 말했다.

서서울미술관은 뉴미디어 특화라는 취지에 맞게 영상·음향예술과 퍼포먼스, 디지털 미디어 예술 등을 집중적으로 선보일 예정이다. 특히 이를 위해 가변형 전시실도 마련됐다. 지하 1층과 지상 1층을 합친 층고 높은 공간에 롤스크린을 내리면 화이트큐브 전시실로 바뀐다. 건물 1층 동쪽에는 뉴미디어 예술을 창작하고 실험할 수 있는 공간 '미디어랩'이 마련됐다.

미래 예술 인재 양성을 위한 교육도 운영한다. 미디어랩과 디지털 플랫폼을 기반으로 한 창작·실험을 지원하고 국내외 기관과의 교류를 통해 동시대 뉴미디어 예술의 흐름을 공유하며 전문성을 쌓아갈 계획이다. 다국어 안내와 쉬운 글 해설, 수어·문자 통역, 화면 해설, 디지털 문해력 향상 등을 도입해 문화 소외 계층의 접근성을 대폭 높였다.

개관 기념 특별전도 진행한다. 이날부터 진행되는 세마 퍼포먼스 '호흡'은 신체와 사회의 예술적 교차점을 탐구하며 관람객들에게 신선한 충격을 던진다. 5월에는 대형 뉴미디어 작품 전시가 이어지며, 6월에는 비디오아트 작가 얄루의 작품을 만날 수 있다.

오 시장은 "이번 서서울미술관 개관으로 서울의 문화 지도는 완벽한 균형을 갖추고 '서남권 대개조' 구상에 화룡정점을 찍게 됐다"며 "시민들이 공원을 산책하듯 미술관에 들러 예술적 영감을 얻고, 문화가 도시의 자부심이자 경쟁력이 되는 서울을 만들어 나가겠다"고 강조했다.

서울시립 서서울미술관 개관3
오세훈 서울시장과 유성훈 금천구청장이 12일 서울 금천구 서울시립 서서울미술관 개관식에 참석해 시설을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
박아람 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

국세청, 생계형 체납자 경제적 재기 돕는다…체납액 납부의무 소멸

스위스 버스 화재 참사 11명 사상…“테러 관련 증거 없어”

트럼프 행정부, 한중일EU 포함 16개 경제주체에 301조 조사…대법원 무효화 관세 ‘대체 조치’

방산 매각했던 삼성... ‘K-방산의 두뇌’로 돌아온다

[단독]韓 최초 자동차 테마파크 ‘인제스피디움’ 4성급 인증 취소… 이정민 ‘운영 체계’ 책임론

소방관 초청한 뮤지컬 ‘여명의 눈동자’ 당일 취소…백성현 “무거운 책임감” 제작사도 사과

국제에너지기구·미국, 사상 최대 4억배럴 전략비축유 방출…유가는 100달러 근접

지금 뜨는 뉴스

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로

핑크빈 찾고 떡볶이 먹고…테마파크에 찾아온 봄

봄에 어디 갈까?…먹고 보고 즐기는 3월 전국 축제

골프장 예약 경쟁 본격화…비용 절감 노하우는?

삼성 ‘갤S26’ 공식 출시…AI·카메라 기능 확대