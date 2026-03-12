닫기

전국 메트로

취약계층 아동, 요리로 자립 배우고 여행으로 세상 넓힌다

박지숙 기자

승인 : 2026. 03. 12. 16:26

나눔문화예술협회, 양천구서 20회 장기 프로그램 시작
식생활 교육·여행 기획·기업 탐방 3트랙 구성
나눔문화예술협회
사단법인 나눔문화예술협회 '요리로 배우는 자립, 여행으로 배우는 세상' 프로그램/나눔문화예술협회
결식 우려가 있거나 문화 체험 기회가 부족한 아이들이 요리와 여행을 통해 스스로 살아가는 힘을 기른다.

사단법인 나눔문화예술협회는 취약계층 아동을 위한 생활역량 교육 프로그램 '요리로 배우는 자립, 여행으로 배우는 세상'을 11일 서울 양천구 샘물지역아동센터에서 시작했다.

1인 가구 증가와 가족 구조 변화로 아이들이 스스로 식생활을 꾸려야 하는 상황이 늘어나는 현실을 반영한 기획이다. 지역아동센터 아동들에게 기초 식생활 교육과 다양한 체험 기회를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

프로그램은 크게 3가지 축으로 구성된다. 식재료 구매·보관법과 균형 잡힌 식사 준비를 익히는 요리 실습, 아이들이 직접 목적지를 정하고 일정과 예산을 짜는 여행 기획 활동, 다양한 직업 세계를 경험하는 기업 탐방이다.

프로그램 마지막에는 배운 내용을 돌아보는 최종평가회도 열린다. 단발성 행사가 아닌 총 20회 이상의 장기 과정으로 설계해 아이들이 꾸준히 자립역량을 키울 수 있도록 했다.

협회는 양천구를 시작으로 교육 대상을 점차 넓혀갈 계획이다.

협회 관계자는 "아이들이 요리와 여행 계획 활동을 통해 스스로 생활을 준비하는 경험을 하고 다양한 세상을 배우는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.
박지숙 기자

