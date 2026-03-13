닫기

전국 메트로

[포토] 초등안심벨 안전교육하는 오세훈 서울시장

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 13. 12:47

오세훈 시장 초등안심벨 안전교육7
오세훈 서울시장이 13일 오전 서울 용산구 한 초등학교에서 열린 '내 아이 지키는 초등안심벨' 안전교육 현장을 찾아 아이들에게 초등안심벨 사용법을 알려주고 있다.
오세훈 서울시장이 13일 오전 서울 용산구 한 초등학교에서 열린 '내 아이 지키는 초등안심벨' 안전교육 현장을 찾아 아이들에게 초등안심벨 사용법을 알려주고 있다.

오세훈 시장 초등안심벨 안전교육1
오세훈 서울시장이 13일 오전 서울 용산구 한 초등학교에서 열린 '내 아이 지키는 초등안심벨' 안전교육 현장을 찾아 초등안심벨 시연을 하고 있다.
오세훈 시장 초등안심벨 안전교육6
오세훈 서울시장이 13일 오전 서울 용산구 한 초등학교에서 열린 '내 아이 지키는 초등안심벨' 안전교육 현장을 찾아 아이들에게 초등안심벨 사용법을 알려주고 있다.
오세훈 시장 초등안심벨 안전교육
13일 오전 서울 용산구 한 초등학교에서 열린 '내 아이 지키는 초등안심벨' 안전교육에서 한 아이가 가방에 초등안심벨을 부착하고 있다.
오세훈 시장 초등안심벨 안전교육
오세훈 서울시장이 13일 오전 서울 용산구 한 초등학교에서 열린 '내 아이 지키는 초등안심벨' 안전교육 현장에서 아동 안전 메세지를 전달하고 있다.
정재훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

