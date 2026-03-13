“3기 신도시 광역교통 문제, 신속히 해결해달라”

고양·남양주·하남시, 정부·경기도에 대책 마련 촉구

남양주시 0 주광덕 남양주시장(가운데)이 13일 국회 소통관에서 정부와 경기도에 신도시 광역교통 문제 해결을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 왼쪽부터 이현재 하남시장, 주 시장, 이동환 고양특례시장. /남양주시

고양특례시와 남양주·하남시가 중앙정부와 경기도에 신도시 광역교통 문제 해결을 위해 즉각 나서줄 것으로 강력히 촉구하고 나섰다.13일 남양주시에 따르면 주광덕 시장은 이날 국회 소통관에서 이동환 고양시장, 이현재 하남시장과 함께 기자회견을 갖고 신도시 광역교통 문제 해결을 요구하는 내용의 공동 건의문을 발표했다.이날 세 단체장의 건의문 발표는 정부의 수도권 주택공급 정책에 적극 협력해 온 세 지자체가 신도시 광역교통 문제에 대한 인식을 공유하고 공동 대응에 나선 것이다.2018년 3기 신도시 발표 당시 정부가 '선(先) 교통, 후(後) 개발' 원칙을 제시했음에도 불구하고 광역철도 등 핵심 교통대책 상당수가 착공조차 이뤄지지 못해 3기 신도시 주민들의 교통 불편이 야기됐다는 게 세 단체장의 주장이다.또한 이들은 기존 신도시와 택지지구에 입주한 주민들이 여전히 교통 불편을 호소하고 있으며 최근 지방 중점 투자정책으로 인한 수도권교통 역차별에 대한 우려도 제기되고 있다고 설명했다.단체장들은 "신도시 광역교통은 단순한 출퇴근 편의 문제가 아니라 서울 중심 과밀해소와 국가 균형발전을 실현하고 저출생·청년정책과도 연결된 핵심 기반시설"'이라며 "수도권 주택정책의 완성은 광역교통망의 최적·적기 구축에 달려 있다"고 강조했다.이들은 신도시 광역교통 문제 해결을 위해 '제5차 국가철도망계획'을 수립할 경우 GTX-D·E·F 노선과 경기도 GTX-G·H 노선, 3호선 급행화, 고양시 교외선 전철화 사업을 포함해달라고 제안했다. 또 '제5차 광역교통시행계획' 수립 시 △(남양주) 3호선 덕소 연장 등 3개 노선 △(고양) 고양은평선 일산 연장 등 3개 노선 △(하남) 위례신사선 하남 연장 반영을 요청했다.경기도에는 강동하남남양주선 2공구(미사~다산)와 5공구(왕숙)의 공사방식 결정을 더 이상 지체하지 말고 수의계약 등 모든 방안을 검토해 조속히 추진할 것을 요구했다. 아울러 3기 신도시 광역철도인 강동하남남양주선, 고양은평선, 송파하남선의 조속한 착공과 설계 과정에서 각 지역 주민 의견이 적극 반영될 수 있도록 노력해 줄 것도 당부했다.