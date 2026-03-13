“대한독립 만세”…107년 만에 울려 퍼진 밀양의 함성

영남권 최대 항일운동 역사적 가치 재조명
경남 밀양시는 13일 오후 밀양관아와 시내 일원에서 '제20회 3·13 밀양만세운동 추모식 및 기념행사'를 성황리에 개최했다.
밀양향토청년회가 주관한 이번 행사에는 독립유공자 유족, 시민, 학생 등 1000여 명이 운집해 '의열의 고장'다운 뜨거운 애국 열기를 보였다.
3·13 밀양만세운동은 역사적으로 그 무게감이 남다르다. 당시 밀양 장날을 기해 관아 앞에서 폭발하듯 일어난 이 운동은 영남권에서 가장 큰 규모로 전개된 독립운동으로 기록돼 있다.
특히 단순히 일시적인 외침에 그치지 않고, 훗날 항일 무장투쟁의 상징인 '의열단' 조직과 본격적인 무장 독립 투쟁의 정신적 토대가 됐다는 점에서 항일 독립운동사의 결정적 전환점으로 평가받는다.
행사의 백미는 시가행진이었다. 참가자들은 밀양관아를 출발해 밀양교를 지나 삼문동 둔치까지 행진하며, 손에 든 태극기를 흔들고 만세삼창을 외쳐 100여 년 전 그날의 긴박했던 순간을 재현했다.
손정형 밀양향토청년회장은 "이번 행사가 선열들이 꿈꿨던 자주독립의 가치를 공유하고, 밀양만세운동의 역사적 위상을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 소회를 밝혔다.
안병구 시장은 "밀양은 불굴의 의지로 독립을 외쳤던 자랑스러운 의열의 도시"라며 "순국선열들의 헌신을 보훈의 가치로 승화시켜 미래 세대들이 당당한 자부심을 가질 수 있도록 그 정신을 소중히 이어 나가겠다"고 강조했다.