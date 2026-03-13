닭똥집에서 출발한 대구치맥페스티벌, ‘글로벌축제’로 업그레이드

대구치맥페스티벌 ‘예비 글로벌’ 선정

K-치킨 열풍, 100만명 찾는 치맥 성지

[붙임]_폐막식_사진_3 0 지난해 7월 6일 대구 두류공원에서 열린 2025 대구치맥페스티벌 폐막식에 참가한 국내외 관광객들이 워터쇼를 즐기고 있다. /대구시

대구를 대표하는 여름 축제인 대구치맥페스티벌이 세계적인 축제로 도약할 발판을 마련했다.대구시는 대구치맥페스티벌이 '2026~2027 문화관광축제'와 '2026~2027 로컬100' 선정에 이어 예비 글로벌축제로 추가 선정됐다고 13일 밝혔다.글로벌축제는 문화체육관광부가 문화관광축제와 명예문화관광축제 45개 가운데 전문가 서면평가, 해외 인지도 조사, 발표 평가 등을 거쳐 글로벌축제 3개와 예비 글로벌축제 4개를 선정하는 제도다.대구치맥페스티벌은 대구의 무더운 여름과 잘 어울리는 맥주와 지역 닭고기 산업 기반을 바탕으로 2013년 처음 시작됐다. 이후 K-푸드로 세계적인 인기를 얻고 있는 치킨을 주제로 매년 100만 명 이상이 찾는 대형 축제로 성장하며 지역 관광과 경제 활성화에 기여하고 있다.대구치맥페스티벌이 글로벌축제로 선정됨에 따라 대구시는 축제 경쟁력 강화와 글로벌 홍보 확대를 위한 국비 2억5000만원을 추가로 지원받게 된다. 대구시는 이번 선정을 계기로 한국관광공사와 협력해 해외 관광객 유치를 위한 방한 관광 전략을 마련하고, 체험형 콘텐츠 발굴과 관광객 수용 환경개선, 글로벌 축제 간 교류 확대 등 다양한 사업을 추진할 계획이다.박기환 시 경제국장은 "대구치맥페스티벌이 예비 글로벌축제로 선정되며 국제적인 축제로 성장할 가능성을 인정받았다"며 "앞으로도 콘텐츠와 글로벌 홍보를 강화해 세계인이 찾는 대표 축제로 키워가겠다"고 말했다.