“쇼핑하고 야경 즐기고”…서초구, ‘고터·세빛 관광특구’ 이벤트 진행

16~31일 고터·세빛 관광특구 일대서 진행

선착순 3210명 '서초 웰컴쿠폰' 제공

clip20260314142515 0 서초 SNS 인증샷 이벤트 홍보 이벤트 포스터 /서초구

서울 서초구가 따스한 봄바람과 함께 서울을 찾은 국내외 관광객들을 위해 관광과 쇼핑, 한강의 낭만을 동시에 즐길 수 있는 이벤트를 마련했다.구는 16~31일 고터·세빛 관광특구 일대에서 'SNS 인증샷 이벤트'를 진행한다고 15일 밝혔다. 한강을 품은 유일한 관광특구인 고터·세빛 관광특구에서 서초만의 매력을 전 세계에에 알리겠다는 취지다.참여 방법은 간단하다. 고투몰, 반포한강공원, 피카소벽화거리 등 특구 내 주요 명소를 방문해 필수 해시태그(#seocho, #rainbowfountain)와 함께 SNS에 올린 뒤 관광안내센터에 제시하면 선착순 3210명에게 '서초 웰컴쿠폰'을 제공한다. 쿠폰을 이용하면 한강튜브스터 50%, 골든블루마리나 요트 20% 등 다양한 할인혜택을 받을 수 있다.관광특구를 보다 알차게 즐기려면 추천 동선을 따라 둘러보는 것도 방법이다. 고속터미널 지하상가 '고투몰'에서 쇼핑을 즐긴 뒤 인근 '피카소벽화거리'와 반포한강공원을 차례로 방문하면 달빛무지개분수와 한강 야경을 함께 감상할 수 있다.전성수 구청장은 "서울을 찾은 관광객들이 관광·쇼핑·자연을 한 자리에서 즐기며 더욱 풍성한 시간을 보내길 바란다"며 "이번 행사가 고터·세빛 관광특구를 다시 찾고 싶은 관광명소로 기억하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.