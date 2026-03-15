한화, KAI 지분 다시 품었다…“방산·우주 협력 확대”

56만6635주 599억원에 취득

7년만 투자 재개…'민영화' 염두했나

"지분 추가 확보 정해진 바 없어" 일축

2025111901010015225 0 한화시스템 로고./한화시스템

한화그룹이 방산·우주 사업 확대 전략의 일환으로 경쟁사인 한국항공우주산업(KAI) 지분을 약 7년 만에 다시 확보한 것으로 확인됐다.15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화그룹 방산 계열사인 한화시스템은 최근 사업보고서를 통해 지난해 11월 KAI 보통주 56만6635주를 약 599억 원에 취득했다고 밝혔다.해당 지분은 KAI 전체 발행주식의 약 0.58%에 해당한다. 보유 지분이 5% 미만일 경우 대량보유 보고 의무가 발생하지 않아 매입 당시에는 별도 공시가 이뤄지지 않았다.한화그룹이 KAI 지분을 다시 확보한 것은 2018년 한화에어로스페이스가 보유하고 있던 KAI 지분 5.99%를 모두 처분한 이후 약 7년 만이다.한화그룹 관계자는 "한화시스템의 KAI 지분 취득은 항공우주 및 방산 분야에서의 사업 협력 강화를 위한 목적"이라고 밝혔다.한화시스템과 KAI는 초소형 위성체계 사업 등 일부 우주 분야에서는 경쟁 구도를 보이지만 한국형 전투기 사업인 KF-21보라매 개발 과정에서 협력 관계를 유지하고 있다.이 밖에 한화에어로스페이스와 KAI는 'K-방산 글로벌 경쟁력 강화를 위한 미래 핵심사업 공동 협력 협약(MOU)'을 체결하기도 했다.일각에선 한화그룹의 이번 지분 매입이 KAI 민영화 및 인수를 염두한 선제 대응이라는 분석이 나온다. 방산업계 안팎에선 한화그룹의 KAI 인수설이 꾸준히 제기되어왔다.다만 한화시스템 관계자는 KAI 추가 지분 매입 가능성에 대해 "정해진 바 없다"고 일축했다.