“원청-노동자 마주 앉게 한 노봉법, 노사 양극화·불평등 풀 기회될 것”

전호일 민주노총 부위원장 겸 대변인이 지난달 24일 서울 서대문구 민주노총 사무실에서 진행한 아시아투데이와 인터뷰에서 노동조합법 2·3조 개정안에 대해 의견을 밝히고 있다. /제공=전국민주노동조합총연맹