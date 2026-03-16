대전시 국내 첫 도입 ‘3칸 굴절버스’ 시범노선 착공

건양대병원~유성네거리 총연장은 6.5㎞ 구간

한 대당 최대 230명 탑승, 가격은 30억원대

2. 대전시 신교통수단(3칸 굴절차량) 기반시설 착공 0 3칸 굴절차량 노선도. /대전시

대전시가 한 번에 최대 230명을 태울 수 있는 '3칸 굴절버스' 도입을 위한 기반시설 구축 공사에 나섰다.대전시가 도입을 추진 중인 3칸 굴절버스는 한 대 당 30억원 정도로 차체가 세 개의 객차로 연결된 대형 버스로, 수송 능력이 크게 향상된 신교통수단이다.무궤도차량 시스템 방식으로 운행되며, 도시철도에 준하는 대량 수송 기능을 갖추면서도 건설 비용은 상대적으로 낮은 것이 큰 장점이다.대전시는 스위스 등 해외 성공사례와 기술 검토 등을 거쳐 시범사업 계획을 수립했으며, 국토교통부 모빌리티 혁신위원회 규제 실증특례를 통과하면서 사업 추진에 탄력을 받게 됐다.대전시 건설관리본부는 신교통수단인 3칸 굴절차량 운행을 위한 기반시설 공사에 착수했다고 16일 밝혔다.시범노선은 건양대병원에서 용소삼거리와 도안동로를 거쳐 유성네거리까지 이어진다. 총연장은 6.5㎞다. 총사업비 11억6000만원이 투입된다. 배차간격은 15~25분 수준으로 운영할 계획이다.대전시가 이 구간을 시범노선 구간으로 결정한 이유는 지난 몇년새 아파트가 집중적으로 들어서면서 일반버스 등의 대중교통으로의 대응에 한계가 노출됐기 때문이다.핵심 사업은 정거장 신설과 개량이다. 전용차로도 신설한다. 유성온천역~만년교 구간과 용소삼거리~건양대병원 구간이다. 9월 준공을 목표로 추진한다.정류장 2곳을 새로 설치한다. 이용자 접근성을 높이기 위한 조치다. 기존 정거장 13곳은 동시 탑승이 가능하도록 확장한다. 교통약자를 포함한 이용 편의 개선을 목표로 한다.도안동로 버스전용차로와 연계해 굴절차량 전용차로를 구축한다. 정시성을 확보한다. 차량 간섭을 줄여 안전하고 쾌적한 대중교통 환경 조성을 추진한다.공사 기간 교통 혼잡 완화 대책도 시행한다. 건양대병원~옥녀봉네거리 구간과 옥녀봉네거리~유성온천역 구간을 단계적으로 시공한다. 교통 통제를 최소화하고 조기 준공을 추진한다.사업 완료 후 운영 과정에서 축적된 데이터와 노하우는 제도 마련에 활용한다. 전국 확대 보급을 위한 정책 자료로 중앙부처 등 관계기관에 제공한다.전일홍 건설관리본부장은 "신교통수단 시범사업이 완료되면 도시철도와 환승 체계가 구축되고 교통약자에게도 편리한 대중교통 환경을 제공하게 될 것"이라고 말했다.