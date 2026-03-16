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석유화학 산업 고질 ‘원·하청 이중구조’ 개선될까…인천시, 근로자 지원 강화

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인천 박은영 기자

승인 : 2026. 03. 16. 10:37

협력사 근로자 대상 고용안정·산업안전·복지 개선에 16억원 투입
2. 남동국가산업단지-2010년-(인천시 도시경관 변천기록 아카이브 제공)
인천 남동국가산업단지 전경. /인천시
인천 지역 석유화학 산업 근로자들을 위한 안전망이 한층 두터워진다.

인천광역시는 고용노동부가 추진하는 '2026년 지역상생형 격차완화 지원사업'공모에 선정됐다고 16일 밝혔다.

시는 이번 공모 선정에 따라 인천 석유화학 산업의 고용 안정과 근로자 임금, 복지 등 격차 해소를 위한 총 16억원 규모의 사업을 본격 추진한다.

사업은 최근 여수, 서산, 울산 남구 등 주요 석유화학 단지가 정부의 '고용위기 선제대응 지역'으로 지정됨에 따라, 상대적으로 지원에서 소외될 우려가 있는 인천 지역의 산업 생태계를 보호하고 자생적인 대응력을 높이기 위해 마련됐다.

올해 1~12월 진행되는 이번 사업에는 국비 12억원과 시비 4억원 등 총 16억원의 예산이 투입된다. 사업은 인천시와 노동부가 주관하며, 실무 수행은 인천상공회의소가 맡는다. 주요 지원 대상은 인천의 대표적 석유화학 기업인 SK인천석유화학의 협력사 및 해당 기업 소속 근로자들이다.

사업 내용은 크게 네 가지 분야로 나뉜다. 우선 현장의 안전을 강화하기 위해 '전문안전감시관(세이프티 키맨)' 6명을 운영하고, 무재해 달성 시 근로자들에게 포상금을 지급한다. 특히 혹서기 온열질환 대응 물품 지원과 밀폐·화기 작업 등 중대재해 노출 위험이 있는 근로자 70명을 대상으로 한 건강검진 지원도 실시된다.

근로자의 실질적인 처우 개선을 위한 직접 지원책도 눈에 띈다. 6년 이상 장기근속자 193명에게는 근속 기간에 따라 최대 100만원의 장기근속 유지 지원금을 지급하며, 재직 근로자 400명에게는 인당 50만원의 복지포인트를 제공해 문화생활과 일상 복지를 돕는다.

협력사의 경영 환경 개선을 위한 '근로환경 자율개선 지원금'도 운영된다. 상시 근로자 수에 따라 기업당 최소 600만원에서 최대 3500만원까지 지원받을 수 있다. 지원금의 30% 이상은 반드시 근로자 임금 향상 등의 명목으로 편성하도록 의무화해 기업의 성장이 근로자의 혜택으로 직접 이어지도록 설계했다.

인천시 관계자는 "이번 사업은 석유화학 산업의 고질적인 문제인 원-하청 이중구조를 개선하고, 현장 근로자들이 체감할 수 있는 실질적인 복지를 제공하는 데 초점을 맞췄다"며 "지역경제의 중추인 석유화학 산업의 고용 안정을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
박은영 기자

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