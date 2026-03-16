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안동시, ‘햇빛연금’ 키워 전기료 부담 낮춘다…에너지 복지 도시 본격화

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김정섭 기자

승인 : 2026. 03. 16. 15:56

마스터플랜 착수
963곳 설비 보급으로 연 5514MWh 생산
6억6000만원 넘는 에너지 비용 절감 효과
안동시 햇빛연금
본 이미지는 AI로 생성된 이미지입니다.
경북 안동시가 지역이 보유한 재생에너지 자원을 확대해 시민의 전기요금을 낮추는 '에너지 복지 도시' 조성을 본격 추진한다.

16일 안동시에 따르면 시는 정부의 재생에너지 중심 에너지 전환 정책에 맞춰 지역 실정에 맞는 에너지 정책 도입을 위한 마스터플랜 수립에 착수했다. 핵심은 에너지 생산과 수익, 시민 혜택이 하나의 흐름으로 이어지는 구조를 도시 전반에 정착시키는 데 있다.

시는 에너지 복지 도시 조성 연구와 댐지역 수상태양광 입지 발굴 분석 등을 진행하고 있다. (가칭) 햇빛소득마을 육성, 주민참여형 수익 창출 모델, 지역환원형 수익 모델, 지역특화형 분산에너지 계획 등을 종합적으로 검토해 도시 전반의 에너지 수급 체계를 구축할 계획이다.

분산에너지특화지역 조성 가능성도 함께 들여다보고 있다. 분산에너지특화지역으로 지정될 경우 지역에서 생산한 전력을 지역 내에 저렴하게 공급하는 '지산지소(地産地消)'가 가능해져 향후 안동 바이오생명 국가산업단지 활성화와 기업 유치에도 경쟁력이 될 전망이다.

시는 이미 관련 기반을 일부 갖춘 상태다. 지난해 임하댐 수상태양광 발전시설을 준공해 태양광과 수력을 교차 운영하는 고효율 발전 모델을 구축했고, 지역 주민이 공동 설립한 법인을 통해 주민 참여형 수익 창출 구조도 마련했다.

신재생에너지 융복합지원사업 성과도 이어지고 있다. 2024년부터 올해까지 국·도비 40억원을 확보해 주택과 공공시설 등 963곳에 설비를 보급했다. 이를 통해 연간 5514MWh 이상의 전력을 생산하고 있으며 약 6억6000만원 이상의 에너지 비용을 절감하며 지역 주민의 가계 부담을 덜어주고 있다.

시는 임하댐 사례를 발전시켜 태양광 수익이 시민에게 환원되는 이른바 '햇빛연금' 모델을 확대하고 댐 지역 수상태양광 집적화단지 조성 타당성을 면밀히 따져볼 계획이다.

또 신설 에너지원 도입 과정에서 주민 수용성과 환경·경관 영향, 타 개발사업과의 연계성 등을 종합적으로 고려한 '에너지 복지 도시' 마스터플랜을 수립해 전기요금 절감 혜택이 모든 시민에게 돌아갈 수 있도록 다양한 정책 모델을 검토하고 있다.

이석동 시 지역경제과장은 "재생에너지뿐만 아니라 다양한 에너지원을 활용한 안동형 에너지 정책으로 '반값 수돗물'처럼 시민에게 혜택이 돌아가는 선순환 구조의 '에너지 복지 도시'를 구현하겠다"고 밝혔다.

김정섭 기자

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