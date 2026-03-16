닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 유럽

EU, 중동 내 해군 임무 강화 논의…호르무즈 확대는 신중론

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004561

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 03. 16. 13:49

'아스피데스 작전' 추가 병력 투입 우선
GLOBAL-OIL/ <YONHAP NO-0454> (REUTERS)
7일(현지시간) 오만 무스카트항 인근에 유조선이 정박 중이다./로이터 연합
미국·이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁이 보름을 넘긴 가운데 유럽연합(EU) 외교부 장관들이 16일(현지시간) 브뤼셀에 모여 홍해 내 해군 임무인 '아스피데스'의 역량 강화 방안을 논의한다고 로이터통신이 15일 보도했다. EU는 예멘 후티 반군의 공격으로부터 홍해 항로를 보호하기 위해 2024년 아스피데스 작전을 개시해 이탈리아와 그리스 군함을 주축으로 운영하고 있다.

이번 회의는 미국·이스라엘과 이란 간 충돌로 호르무즈 해협이 봉쇄된 초유의 사태 속에서 열리지만, 작전 범위를 해당 지역까지 확대하는 방안에 대해서는 회원국 간 신중론이 교차하며 합의가 불투명한 상황이다.

EU 관계자들에 따르면, 이번 브뤼셀 회의의 주제는 작전 범위 확대보다는 함선을 추가 투입하려는 카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표의 제안에 초점이 맞춰질 것으로 보인다. 익명을 요구한 한 EU 고위 관리는 "이번 논의는 더 많은 회원국이 실질적인 방어 역량을 보태도록 독려하는 데 집중될 것"이라고 전했다.

지난달 28일 시작된 미국·이스라엘의 이란 공격 이후, 세계 유류 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%를 담당하는 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄되면서 세계 경제는 비상 체제에 돌입했다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일 한국, 중국, 프랑스, 일본, 영국 등 주요 이해 관계국들을 향해 항로 재개를 위한 공동 대응에 나설 것을 강력히 촉구했다.

프랑스와 영국은 독자적인 연합체 구성이나 동맹국과의 협력을 통한 보안 확보 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다.

미국 측의 압박에도 EU 차원의 작전 확대는 쉽지 않은 상황이다. 요한 바데풀 독일 외무장관은 독일 최대 공영 방송인 ARD 방송과의 인터뷰에서 "현재 아스피데스 작전 임무조차 제대로 수행하지 못하고 있다"며, 작전 지역 확대가 실질적인 보안 강화로 이어질지에 대한 회의감을 드러냈다.

현행 규정상 아스피데스 작전의 권한과 범위를 변경하려면 27개 EU 회원국 전체의 동의가 필수적이다. 한 EU 외교관은 "현재의 극도로 예민한 정세 속에서 호르무즈 해협에 군사력을 투입하는 결정은 매우 신중하게 접근할 수밖에 없는 사안"이라고 밝혔다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

이란 전쟁이 키운 한국 해운가 후계자의 ‘초대형 유조선 베팅’

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

李대통령 “기초연금, 빈곤 노인에 두텁게 바꿔야”

지금 뜨는 뉴스

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시

글로벌 판매 시작한 ‘갤럭시 S26’… 120개국 앞으로