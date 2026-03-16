닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

철도 고가 하부의 재발견…의정부시, 흥선권역 철도 하부 공간을 주민 열린 공간으로

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004644

글자크기

닫기

의정부 진현탁 기자

승인 : 2026. 03. 16. 17:01

도시디자인과(의정부시, 흥선권역 철도 하부 공간 주민 위한 새로운 공간으로 변화시킨다)2
김동근 의정부시장(앞줄 왼쪽 두 번째)이 최근 경원선(1호선) 고가 하부 유휴공간 활용을 위한 현장점검을 하고 있다./의정부시
경기 의정부시 흥선권역 철도 고가 하부가 주민 휴게·커뮤니티 공간으로 탈바꿈된다.

의정부시는 도시 사각지대였던 흥선권역 경원선(1호선) 고가 하부의 유휴공간을 시민들이 이용할 수 있도록 공간 개선 방안을 살피는 작업에 착수했다고 16일 밝혔다.

대상지는 경원선(1호선) 고가 하부의 구 방치차량보관소 부지와 행복누리공원 일원이다.

경원선 고가 하부 공간을 활용하기 위해 시는 전략회의를 비롯해 수차례의 현장점검과 관련 부서 간 실무협의체를 통해 활용 방향을 논의했다. 이러한 과정을 통해 경원선 고가 하부를 '잠재적 가치'를 지닌 공간으로 바라보고, 주민들의 실질적인 요구를 파악하는 데 주력했다는 게 시측의 설명이다.

방치차량보관소 부지의 활용 방안을 검토하는 과정에서 시는 인근 주민들과 주민협의체를 구성하기도 했다. 주민협의체는 시 전체 공간 디자인을 조율하는 '총괄건축가'와 긴밀히 소통하며 설계 단계부터 주민 의견을 수렴해 실제 이용자들이 필요로 하는 공간 기능을 반영했다.

철도 고가 하부 공간을 활용한 다양한 시도도 눈에 띈다.

지난해 9월 행복누리공원에 조성된 노인 커뮤니티센터 '호호당 2호점'이 대표적인 예다. 기존에 활용도가 낮았던 공간에 바둑실과 프로그램실 등을 마련해 지역 노인들이 교류할 수 있는 사랑방으로 활용되고 있다.

공간에 활력을 더하기 위한 작은 도시 공간 실험도 이어졌다. 지난해 11월 어두웠던 행복누리공원에 바닥 조명 등 조명을 설치해 보행 환경과 경관을 개선했다.

이와함께 시는 행정 절차가 마무리되는 대로 방치차량보관소 부지에 대한 환경 개선 사업을 추진할 계획이다. 삭막했던 부지를 '어린이 놀이터'와 전 세대가 함께 이용할 수 있는 '주민 휴게 공간'으로 조성해 지역 주민들이 편안하게 이용할 수 있는 쉼터로 활용할 예정이다.

행복누리공원에 대한 단발성 환경 정비를 넘어 가능역에서 녹양역까지 이어지는 1.1km의 행복누리공원을 시민들의 '선형 거실'로 재구조화하는 장기 계획도 수립했다. 단순한 통행로 기능을 넘어 거실처럼 편안하게 이용하며 이웃과 자연스럽게 교류하고 다양한 문화 활동이 일어나는 공공 공간으로 활용해, 이 길을 흥선권역 공동체 활동의 거점 공간으로 만들어 갈 계획이다.

시 관계자는 "철도 고가 하부 공간이 지닌 단절 이미지를 완화하고 주민들이 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성할 것"이라며 "도심 속 유휴공간이 지역 생활공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
진현탁 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

김회천 사장 ‘도전·원칙’ 리더십으로 한수원 이끈다

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

수출·신약 키우는 손지훈號 파마리서치…주가조정 속 성장 돌파구 사활

트럼프, 호르무즈 해협 확보 군사 옵션 검토…이란 기뢰 위협에 글로벌 에너지 시장 ‘요동’

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?

사고·연착 실시간으로 뜬다…네이버지도 업데이트 실시