철도 고가 하부의 재발견…의정부시, 흥선권역 철도 하부 공간을 주민 열린 공간으로

도시디자인과(의정부시, 흥선권역 철도 하부 공간 주민 위한 새로운 공간으로 변화시킨다)2 0 김동근 의정부시장(앞줄 왼쪽 두 번째)이 최근 경원선(1호선) 고가 하부 유휴공간 활용을 위한 현장점검을 하고 있다./의정부시

경기 의정부시 흥선권역 철도 고가 하부가 주민 휴게·커뮤니티 공간으로 탈바꿈된다.의정부시는 도시 사각지대였던 흥선권역 경원선(1호선) 고가 하부의 유휴공간을 시민들이 이용할 수 있도록 공간 개선 방안을 살피는 작업에 착수했다고 16일 밝혔다.대상지는 경원선(1호선) 고가 하부의 구 방치차량보관소 부지와 행복누리공원 일원이다.경원선 고가 하부 공간을 활용하기 위해 시는 전략회의를 비롯해 수차례의 현장점검과 관련 부서 간 실무협의체를 통해 활용 방향을 논의했다. 이러한 과정을 통해 경원선 고가 하부를 '잠재적 가치'를 지닌 공간으로 바라보고, 주민들의 실질적인 요구를 파악하는 데 주력했다는 게 시측의 설명이다.방치차량보관소 부지의 활용 방안을 검토하는 과정에서 시는 인근 주민들과 주민협의체를 구성하기도 했다. 주민협의체는 시 전체 공간 디자인을 조율하는 '총괄건축가'와 긴밀히 소통하며 설계 단계부터 주민 의견을 수렴해 실제 이용자들이 필요로 하는 공간 기능을 반영했다.철도 고가 하부 공간을 활용한 다양한 시도도 눈에 띈다.지난해 9월 행복누리공원에 조성된 노인 커뮤니티센터 '호호당 2호점'이 대표적인 예다. 기존에 활용도가 낮았던 공간에 바둑실과 프로그램실 등을 마련해 지역 노인들이 교류할 수 있는 사랑방으로 활용되고 있다.공간에 활력을 더하기 위한 작은 도시 공간 실험도 이어졌다. 지난해 11월 어두웠던 행복누리공원에 바닥 조명 등 조명을 설치해 보행 환경과 경관을 개선했다.이와함께 시는 행정 절차가 마무리되는 대로 방치차량보관소 부지에 대한 환경 개선 사업을 추진할 계획이다. 삭막했던 부지를 '어린이 놀이터'와 전 세대가 함께 이용할 수 있는 '주민 휴게 공간'으로 조성해 지역 주민들이 편안하게 이용할 수 있는 쉼터로 활용할 예정이다.행복누리공원에 대한 단발성 환경 정비를 넘어 가능역에서 녹양역까지 이어지는 1.1km의 행복누리공원을 시민들의 '선형 거실'로 재구조화하는 장기 계획도 수립했다. 단순한 통행로 기능을 넘어 거실처럼 편안하게 이용하며 이웃과 자연스럽게 교류하고 다양한 문화 활동이 일어나는 공공 공간으로 활용해, 이 길을 흥선권역 공동체 활동의 거점 공간으로 만들어 갈 계획이다.시 관계자는 "철도 고가 하부 공간이 지닌 단절 이미지를 완화하고 주민들이 이용할 수 있는 열린 공간으로 조성할 것"이라며 "도심 속 유휴공간이 지역 생활공간으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.