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사회 노동·환경·복지

노동부, 쿠팡 산재 은폐 의혹 기획감독 착수…CLS·물류센터 100여곳 대상

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세종 김남형 기자

승인 : 2026. 03. 16. 15:57

산재 미보고·은폐 여부 집중 점검…산업안전보건법 위반 전반 감독
119 이송·산재 신청 등 데이터 분석 토대로 감독 착수
260316 김영훈 고용노동부 장관, 산업안전 강화 기관장 회의 개최 (1)
김영훈 고용노동부 장관이 16일 산업안전 강화 기관장 회의에서 발언하고 있다. /고용노동부
고용노동부가 산업재해 은폐 의혹 등이 제기된 쿠팡과 계열사를 상대로 산업안전 기획감독에 착수했다. 최근 사망사고와 산재 은폐 의혹이 잇따르면서 노동부가 데이터 분석을 토대로 전방위 점검에 나섰다.

김영훈 노동부 장관은 16일 정부세종청사에서 열린 '산업안전 강화 기관장 회의'에서 "산재 은폐 의혹이 제기되고 최근 사망사고가 발생한 쿠팡에 대해 오늘부터 기획감독에 착수한다"고 밝혔다.

이번 감독 대상은 쿠팡 본사를 비롯해 물류 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS), 배송 자회사 쿠팡로지스틱스서비스(CLS) 소속 전국 센터와 배송 캠프 등 100여 곳이다. 노동부는 산재 미보고 여부와 산재 발생 사실 은폐, 산업안전보건법 위반 여부 전반을 점검할 계획이다.

쿠팡은 2024년 5월 새벽배송 업무를 하다 숨진 고(故) 정슬기씨 사건을 계기로 산재 은폐 의혹이 제기돼 왔다. 당시 쿠팡 측이 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 내용의 합의서 작성을 요구하고 원인 조사 과정에도 영향을 미쳤다는 의혹이 국회와 노동계, 언론 등을 통해 제기됐다.

노동부는 지난해 12월부터 119 이송 환자 기록과 건강보험 부당이득금 자료, 산재 신청 및 산재 조사표 등 관련 데이터를 교차 분석해 왔다. 이를 토대로 산재 미보고나 은폐 의심 사례가 있는지를 종합적으로 확인한다는 계획이다.

또 2024년 쿠팡CLS를 대상으로 진행된 통합감독에서 제시된 개선 권고 사항이 현장에서 제대로 이행됐는지도 함께 점검한다. 위법 사항이 확인될 경우 사법처리와 과태료 부과 등 조치가 이뤄질 수 있다.

김 장관은 회의에서 "부당하게 산재보상을 받지 못하게 하거나 산재 발생 사실을 은폐하는 등 노동자의 기본적인 권리를 침해하는 일이 없어야 한다"며 "각 관서에서는 법과 원칙에 따라 조치하기 바란다"고 말했다.
김남형 기자

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