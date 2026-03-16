닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 은행

중동발 환율 1500선 현실화…은행권 건전성 관리에 초점

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260316010004689

글자크기

닫기

박서아 기자

승인 : 2026. 03. 16. 17:45

17년 만에 주간거래서 1500원 돌파
고환율 지속 시 CET1 비율 하방 압력
clip20260316165506
본 이미지는 AI로 생성된 이미지입니다.
중동 상황으로 원·달러 환율이 1500원선에 근접하자, 은행권이 건전성 관리에 촉각을 곤두세우고 있다. 고환율이 이어질 경우 외화자산의 원화 환산 가치가 커지면서 위험가중자산(RWA)이 늘어나고, 이는 보통주자본비율(CET1) 등 자본적정성 지표에 부담으로 작용한다. 원·달러 환율 1400원이 뉴노멀이 된지 얼마 되지 않은 상황에서 심리적 저항선이라 불리는 1500원이 현실화 되면서 비상등이 켜진 상황이다. 특히 생산적 금융 확대 기조 속에서 기업대출이 늘어나는 상황과 맞물리면서 은행권의 자본비율 관리 부담이 커지는 모습이다.

16일 금융권에 따르면 이날 서울 외환시장 주간거래에서 원·달러 환율은 장중 1500원을 넘어섰다. 환율은 전 거래일 대비 7.3원 상승한 1501원에 출발한 뒤 1490원대에서 움직이다 3시 30분 종가 기준 1497.5원으로 마감됐다. 주간거래 기준 환율이 장중 1500원을 넘은 것은 1997~1998년 국제통화기금(IMF) 외환위기와 2008~2009년 글로벌 금융위기 이후 세 번째다.

환율 상승은 금융사의 RWA 확대 요인으로 작용할 수 있다. RWA는 금융사가 보유한 대출, 채권, 주식 등 자산에 차주의 신용도와 담보 위험 등을 반영해 가중치를 적용해 산출한 값이다. 환율이 상승하게 되면 외화자산의 원화 환산 가치가 커지면서 RWA가 늘어나게 된다.

문제는 RWA 증가가 CET1 비율에 악영향을 준다는 점이다. CET1 비율은 보통주자본을 RWA로 나눈 값으로 분모인 RWA가 커질수록 비율은 낮아진다. CET1 비율이 주주환원 규모의 핵심 지표가 된 만큼, 주력 계열사인 은행의 RWA 관리가 무엇보다 중요해진 상황이다. 실제 일반적으로 환율이 10원 상승하면 CET1 비율은 약 0.02%포인트 안팎의 하락 압력을 받는 것으로 알려져 있다.

여기에 정부의 생산적 금융 대전환 정책도 은행들의 RWA 관리에 부담을 키운다. 기업대출과 투자 등은 위험가중치가 높게 적용되기에, 해당 자금 집행이 커질수록 RWA는 늘어나게 된다.

이에 은행권은 환율 변동성 확대에 대비해 건전성 점검을 강화하고 있다. KB국민·하나·우리은행은 위험가중자산이익률(RoRWA) 지표를 도입해 RWA 관리 체계를 강화했고, 신한은행은 유형자기자본이익률(ROTCE) 등의 지표를 적극 활용하고 있다. 또한 이달 초 위기관리협의회를 통해 유가와 환율 변동 확대 가능성을 점검하는 등 산업별 리크스와 외화 유동성 상황을 상시 확인하는 대응 체계를 운영 중이다.

일각에선 환율 변동성 확대로 외환 거래 기회가 늘어나면서, 외환 파생상품 관련 이익 등 비이자이익 개선세 지속의 기회가 될 수 있다는 분석도 나온다. 기업들의 환리스크 관리 수요가 증가하면서 선물환 등 환헤지 거래가 확대될 수 있기 때문이다. 다만 시장 참여자들이 방향성을 확인하려는 움직임이 나타나 거래가 일시적으로 위축되는 구간도 발생할 수 있어 기회와 리스크가 동시에 존재하는 환경이라는 평가다.

금융권 관계자는 "환율 변동성이 커지면서 기업 고객의 환헤지 수요와 외환 거래량이 일부 증가하는 흐름은 나타나고 있다"며 "다만 변동성이 큰 장세에서 나타나는 단기적 헤지 수요 성격이 강한 만큼 은행권은 RWA 변화와 실물경제 영향을 중심으로 대응 체계를 운영하고 있다"고 말했다.
박서아 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

WSJ “백악관, 호르무즈 유조선 호위 다국적 연합 이번주 발표”...군함 파견 요청 받은 5개국 반응

“청해부대 호르무즈 가면… 한국군 ‘대이란 드론 방어막’ 가능할까”

네타냐후 ‘사망설’ 확산에 직접 영상 공개…“커피와 국민에 미쳐 있다”

포스코퓨처엠, ‘1조원 규모’ 인조흑연 음극재 공급 계약 체결…역대 최대 규모

李, 이틀 연속 與초선과 만찬…‘검찰개혁 정부안’ 힘 실리나

‘솔로포 2방’으로 WBC 결승… 미국, ‘철통 마운드’로 도미니카 제압

요시토모 200억대 작품, 국내 미술경매 최고가 경신하나

지금 뜨는 뉴스

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭

장수 반려견 비법 봤더니…‘이것’ 꾸준히 먹이더라?