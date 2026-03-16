이란, 군사 정보 유출 혐의로 500명 검거…“이스라엘·미국에 협력” 주장

이스라엘, 정보원 제보 바탕으로 정밀 타격

clip20260316163146 0 15일(현지시간) 이란 테헤란 시내 모습./로이터 연합

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 3주째 접어들며 이란 내 주요 시설 타격이 이어지는 가운데, 이란 사법 당국이 적대 국가에 군사 정보를 제공한 혐의로 500명을 체포했다고 로이터통신이 15일(현지시간) 보도했다.로이터통신에 따르면 아흐마드레자 라단 이란 경찰청장은 이날 "간첩 행위 및 정보 유출 및 공유 혐의로 총 500명을 검거했다"고 밝혔다. 라단 청장은 체포된 인원 중 절반가량은 공습 목표물에 대한 위치 정보를 제공하거나, 타격 직후 현장을 촬영해 외부로 전송하는 등 국가 안보에 치명적인 사건에 연루됐다고 설명했다.다만, 당국은 이번 체포가 구체적으로 어느 시점에 이루어졌는지에 대해서는 세부 정보를 제공하지 않았다고 로이터는 전했다.이란 반관영 타스님 통신은 군사 및 보안 시설의 위치 정보를 이스라엘에 넘긴 혐의로 20명이 검거됐다고 보도했다. 상대적으로 공습 피해가 적었던 북동부 지역에서도, 경제 기반 시설 및 민감 지역의 정보를 수집한 혐의로 10명이 체포됐다.서부 로레스탄주에서는 공공 기물 파손 및 여론 교란 혐의로 3명이 구금됐다고 학생뉴스네트워크(SNN)이 보도했다.이스라엘군은 최근 현장 정보원의 제보를 바탕으로 이란 내 보안 검문소를 정밀 타격하는 등 공격 수위를 높이고 있다고 로이터는 전했다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 "적대 세력이 군사적 침공과 동시에 내부 스파이를 활용한 사회 혼란을 획책하고 있다"며 경계 태세를 강화하고 있다.