“과천경마장, 같이 유치해봅시다”…경기북부 5개시군 뭉쳤다

의정부·양주·포천·동두천·연천, 공동선언문 채택

의정부시 과천경마장 유치 0 강현석 의정부시 부시장(가운데)이 지난 5일 시청 의정홀에서 과천 경마장 이전 대응 TF 회의를 주재하고 있다. /의정부시

의정부시·양주시·포천시·동두천시·연천군 등 경기북부 5개 시군이 뭉친다. 과천경마장과 방산혁신클러스터 유치를 위해서다.이처럼 5개 시·군이 뜻을 한데 모은 데는 접경지역의 한계를 극복하고 수도권 내에서도 극심한 역차별을 받고 있는 경기북부의 자생력을 높이기 위해서는 강력한 자족 기능을 갖춘 경마공원과 방산혁신클러스 유치가 반드시 선결해야 할 과제로 판단했기 때문으로 분석된다.17일 아시아투데이 취재를 종합하면 의정부시는 이날 시청 태조홀에서 '경기북부(경원권) 5개 시·군 공동선언' 행사를 개최하고, 양주시·포천시·동두천시·연천군과 함께 과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치를 촉구하는 공동선언문을 발표할 예정이다.이날 행사에는 김동근 의정부시장을 비롯 강수현 양주시장, 백영현 포천시장, 박형덕 동두천시장, 김덕현 연천군수가 참석한다.이번 공동선언은 경기북부의 전략적 가치와 안보를 위한 특별한 희생을 바탕으로 과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치 필요성을 대외적으로 알리고, 시민 공감대를 확산시키기 위한 취지다.이를 토대로 5개 시·군은 소모적 경쟁을 지양하고 공동 유치 전략과 협력 체계를 구축해 정부와 경기도 정책 결정에 경기북부 지자체 요구를 촉구한다는 구상이다.특히 5개 시·군은 과천경마장 이전의 효과가 특정 한 도시의 독점적 성과에 머무르는 것이 아니라, 생활권과 정체성을 공유하는 경기북부 전체가 함께 성과와 열매를 나누는 방향으로 이어져야 한다는 데 뜻을 모을 것으로 전해진다.이날 행사에서는 과천경마공원 경기북부(경원권) 유치를 위한 5개 시·군 공동선언문이 채택된다. 이 공동선언문에는 △경기북부 유치를 위해 단일대오로 끝까지 협력하고 △정부와 관계 기관이 사업 추진에 속도를 낼 수 있도록 부지 확보 및 행정 절차 간소화에 전폭적으로 공조하며 △경마공원을 중심으로 권역 내 풍부한 자원을 연계한 '경기북부 경제 공동체'를 형성해 개발 효과와 결실을 100만 경기북부 도민 전체가 함께 누리도록 하겠다는 등의 의지를 담고 있다.방산혁신클러스터 경기북부 유치와 관련해서는 △경기북부 5개 시·군이 사격장, 훈련장 등 풍부한 국방 인프라와 우수한 교통망을 갖춘 만큼 방산혁신클러스터의 최적지이고 △각 시·군이 보유한 산업적 특성과 기반 시설을 활용해 경기북부만의 차별화된 방산 거점을 구축하는 데 상호 협력하며 △기업 유치를 위한 맞춤형 인센티브를 공동 마련하고, 인·허가 패스트트랙(Fast-Track) 가동 및 군사 시설 관련 규제 개선에 5개 시·군이 공동으로 대응하는 등의 내용이 포함된 공동선언문을 채택한다.시는 이번 공동선언을 계기로 경기북부 경원권 시·군과의 공동 대응을 더욱 구체화하고, 과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치가 실질적인 지역 발전 성과로 이어질 수 있도록 협력을 강화해 나갈 방침이다.시 관계자는 "과천경마장 이전과 방산혁신클러스터 유치는 경기북부의 미래를 바꿀 수 있는 중요한 기회"라며 "경기북부 5개 시·군과 긴밀히 협력해 반드시 유치할 수 있도록 모든 역량을 모아 나가겠다"고 말했다.