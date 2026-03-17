닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 전남

광양 ‘배알도 별빛야영장’ 개장하고 관광객 맞이 나선다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004822

글자크기

닫기

광양 나현범 기자

승인 : 2026. 03. 17. 09:37

카라반 10대 포함 100면 규모
캠핑·문화·체험 갖춘 복합 휴식 공간
배알도 별빛야영장 개장 체류형 관광거점 본격 가동
전남 광양시가 개장한 배알도 별빛야영장의 카라반. /광양시
전남 광양시가 섬진강과 남해가 만나는 자연환경 속에 조성된 체류형 관광시설 '배알도 별빛야영장'을 개장하고 관광객 맞이에 나섰다.

17일 광양시에 따르면 시는 지난 14일 배알도 수변공원 일원에서 배알도 별빛야영장 개장식을 열었다. 개장식 현장에서는 버스킹 공연이 이어져 방문객들의 호응을 얻었으며, 노을이 내려앉은 수변공원 일대는 야영장 개장을 기념하는 분위기를 더했다.

행사장을 찾은 방문객들은 야영장 시설을 둘러보고 사진을 촬영하는 등 새롭게 조성된 관광시설에 관심을 보였다. 가족과 함께 방문한 한 관광객은 "강과 바다가 만나는 곳에서 캠핑을 즐길 수 있어 색다른 경험이 될 것 같다"고 말했다.

배알도 별빛야영장은 캠핑과 휴식은 물론 문화와 체험을 함께 즐길 수 있는 공간으로, 광양시의 체류형 관광 기반을 넓히는 역할을 할 것으로 기대된다. 야영장은 카라반 10대를 포함해 총 100면 규모로 조성됐으며, 현재 66면을 우선 운영하고 있다. 나머지 34면은 오는 9월까지 조성을 마칠 예정이다.

배알도 개장공연
배알도 별빛야영장 개장식 행사 모습.
주요 시설로는 샤워장, 개수대, 세족장, 커뮤니티센터 등의 편의시설과 버스킹 공연장, 네트체험시설, 어린이 집라인, 바닥분수 등이 마련돼 가족 단위 방문객을 비롯해 다양한 연령층이 이용할 수 있다.

야영장 이용은 인터넷 예약 사이트 '캠핏'을 통해 예약할 수 있으며, 예약 가능 일정과 이용요금, 시설 현황 등 자세한 사항도 확인할 수 있다.

광양시 관계자는 "배알도 별빛야영장은 섬진강과 남해가 만나는 자연 속에서 캠핑과 휴식, 문화를 함께 즐길 수 있는 공간"이며 "배알도 섬정원과 섬진강 별빛스카이, 정병욱 가옥 등 주변 관광자원과 연계해 체류형 관광 거점으로 육성해 나가겠다"고 말했다.
나현범 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

트럼프, 호르무즈 파병 압박 속 미중 정상회담 연기 시사…미중, 파리 무역협상서 ‘관세 안정’ 공감대

[사설] 경찰 정보수집 2배…민간사찰 우려 커졌다

오늘부터 현대차그룹 주총 개막…전동화·SDV 등 관전 포인트는

미국 AI 수출 전략 첫 사례… 엔비디아 지원 스타트업, 신세계와 데이터센터 구축

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭